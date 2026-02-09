Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geloofden hun ogen niet toen ze bij de 1000 meter schaatsen op de Olympische Spelen in Milaan Femke Kok en Jutta Leerdam in actie zagen. Kok schaatste een waanzinnig olympisch record en zorgde voor een orkaan van geluid. Tussen die duizenden oranje kelen stond ook het koninklijk paar uit hun dak te gaan. Leerdam verbeterde twee ritten later die tijd en maakte het oranje feest nóg groter.

Suzanne Schulting had de eer om in de eerste rit te mogen starten. Na een goede opening en een aardige eerste rondje bleek haar eindtijd niet fantastisch. Hoofdschuddend kwam ze over de finish, maar aan de steun kan het niet gelegen hebben. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stonden haar uitbundig aan te moedigen en schreeuwden hun longen uit hun lijf. En met hen duizenden Nederlanders. Maar dat was nog niks in vergelijking met toen Kok en Leerdam op het einde iets waanzinnigs deden.

Wachten op medaille

Dat Schulting in Italië tegen een Italiaanse moest, had kunnen zorgen voor boegeroep of harde aanmoedigingen voor haar tegenstander. Maar de tribunes kleurden oranje en duizenden landgenoten zitten klaar voor de eerste medaille van TeamNL. De eerste twee dagen eindigden teleurstellend zonder resultaat. Op de Olympische Zomerspelen in Parijs in 2024 begonnen onder toeziend oog van de Nederlandse koning en koningin ook dramatisch. Daar was het ook wachten de eerste dagen. Op de 1000 meter bij de vrouwen is er een einde gekomen aan die droogte. Kok moest genoegen nemen met zilver na een nieuw olympisch record van Leerdam.

Amalia niet gespot

Opvallend aan de eerste beelden van Willem-Alexander en Máxima maandag was dat kroonprinses Amalia niet naast haar vader en moeder zat. De afgelopen dagen trokken ze gedrieën op, maar in de Milanese schaatshal was ze niet te zien. De Rijksvoorlichtingsdienst zei eerder dat Amalia haar ouders 'deels zou vergezellen' en Willem-Alexander en Maxima zijn tot en met dinsdag 10 februari maar in Milaan. Mogelijk is Amalia dus al weg. Zij zag niet hoe Kok en Leerdam waanzinnige tijden neerzetten: 1:12,59 voor Kok en 1:12,31 voor Leerdam. Opeenvolgende olympische records.