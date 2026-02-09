Jake Paul is natuurlijk aanwezig in de olympische schaatshal in Milaan. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam toont op zijn Instagram dat hij de beste plekken van allemaal heeft. De Amerikaanse influencer en bokser zit praktisch met zijn neus op de finish en kan dus zien hoe de Nederlandse in de laatste rit goud gaat proberen te halen. Hij heeft vlak voor haar rit een speciale boodschap.

Met foto's uit hun leven samen laat Paul zijn liefde en steun voor Leerdam blijken. De Amerikaan schrijft op zijn sociale media erbij: "Vandaag is jouw dag schat. Je hebt je hele leven zo hard gewerkt naar dit moment. We houden allemaal van je en we steunen je heel erg. Ga ze pakken, kampioen." Paul neemt 29 miljoen volgers op zijn socials mee naar het schaatsen, terwijl Leerdam de populairste atlete in Milaan is met vijf miljoen volgers. "Natuurlijk" heeft hij er zin in, zegt hij tegen De Telegraaf bij binnenkomst in de schaatshal. "We zijn hier om haar te supporten. Ze heeft haar hele leven hier naartoe gewerkt."

Eerste Spelen voor Paul

De twee gaan al jaren samen, maar ze waren nog geen setje tijdens de vorige Olympische Spelen in Peking. Toen werd Leerdam tweede, achter Miho Takagi. Nu strijden ze tegen elkaar op de laatste rit van de 1000 meter in Milaan. Het moet nu gebeuren volgens Paul en Leerdam. Want wint ze goud, dan zou dat zomaar het naderende einde van haar topsportcarrière kunnen betekenen. Paul en Leerdam hebben meermaals gezegd dat ze snel een gezin willen stichten.

Today is your day baby. You’ve worked your whole life for this. We all love and support you so much 💫⭐️ go get em champ pic.twitter.com/rQ1qBMdepK — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

Niet alleen op de tribunes

Paul zit niet alleen op de tribunes in Milaan. Zijn moeder (en Leerdams schoonmoeder dus) Pam is met enige vertraging ook aangekomen in Milaan en zit vlak naast Paul, broer Logan is nog niet gespot. De ouders van Leerdam zitten ook op de tribunes, samen met de moeder van Paul, Pam Stepnick. Ook de twee zusjes en broer van de schaatsster leven veel mee met Leerdam. Beaudine en Merel plaatsten nog een foto met Stepnick.

Relletje

Paul voelde zich overigens ook nog genoodzaakt om op X terug te komen op een relletje wat hij ontketende zondagavond. Tijdens de Super Bowl, het jaarlijkse footballfeest in Amerika, zette hij de Half Time Show af omdat de Puerto Ricaan Bad Bunny optrad en veel kritiek uitte op president Donald Trump en immigratiepolitie ICE. Op X kwam hij bijna 24 uur later terug op zijn uitspraken. 'Jongens, ik hou van Bad Bunny. Ik weet niet wat er met mijn Twitter gebeurde gisteravond, wtf??'