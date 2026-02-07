De eerste kansen voor TeamNL op olympisch eremetaal bij de Winterspelen in Milaan. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn hopen vanaf 16.00 uur op succes op de 3000 meter. Hun grootste uitdager is Ragne Wiklund uit Noorwegen. Volg hier live alle ontwikkelingen vanuit Milaan.

Beune neemt het in de slotrit op tegen Isabelle Weidemann uit Canada. Als regerend wereldkampioen behoort ze tot de topfavorieten voor goud. Helaas voor Beune is de drie kilometer ook de enige individuele afstand voor haar in Milaan. Ze liep bij het OKT in december op dramatische wijze plaatsing voor haar favoriete 1500 meter mis. Later tijdens de Winterspelen komt ze voor TeamNL nog wel in actie op de ploegenachtervolging.

Volg via onderstaande widget de tussenstand op de olympische 3000 meter.

Marijke Groenewoud komt in de rit voor Beune in actie tegen de Noorse Ragne Wiklund, die bij de laatste World Cup in Inzell imponeerde. Daarmee drukte ze zichzelf direct in de favorietenrol. Merel Conijn bijt in het olympisch schaatstoernooi het spits af. De debutante van Team Albert Heijn Zaanlander rijdt in de eerste van tien ritten tegen Canadaese Laura Hall.

Pijnlijk besluit Martina Sablikova

Vlak voor de start van de 3000 meter meldde schaatsster Martina Sablikova pijnlijk nieuws. De 38-jarige Tsjechische kan niet starten wegens ziekte. Sablikova zou in de zesde rit rijden tegen de Duitse Josie Hofmann. Sablikova won olympisch goud op de 3000 meter bij de Spelen van Vancouver in 2010. Ook kroonde ze twee keer tot kampioene op de 5000 meter bij de Olympische Winterspelen

Debuut Joy Beune

Overigens maakt ook Beune haar debuut op de Winterspelen. De 26-jarige rijdster van Team IKO-X2O won dit seizoen twee World Cups op drie kilometer. Bij het OKT in december was Groenewoud overigens de beste Nederlandse. De 27-jarige Friezin zegevierde daarnaast dit seizoen ook nog een keer bij de World Cup in Hamar. De strijd om het goud lijkt dus volledig open te liggen.

De olympische 3000 meter in het Milano Speed Skating Stadium begint zaterdag om 16.00 uur.