Merel Conijn heeft zaterdag voor Nederland de Olympische Winterspelen in Milaan afgetrapt op de 3000 meter. Ze kwam al in de tweede rit in actie, maar stapte daarna met twijfels van het ijs. "Ik weet niet of dat gewoon aan mij ligt..."

Conijn kwam in de tweede rit in actie en zette een tijd van 4:01.65 neer. Na afloop wist ze niet precies wat ze daarvan vond. "Ik weet het niet zo goed. Voor mijn gevoel heb ik wel een goede race neergezet, maar ik ben bang dat het niet genoeg is", zei ze bij NOS.

Haar tijd is sowieso niet genoeg voor de olympische titel. De Belgische Sandrine Tas was al sneller dan Conijn. Maar de Nederlandse denkt niet dat ze meer uit haar rit had kunnen halen. "Ik heb niet het idee dat ik het ergens per se heb laten liggen. Misschien was ik technisch wel wat onrustig. Dus ik weet niet."

'Heel ander ijs'

Ze probeerde nog wel hoge ogen te gooien met haar typerende eindsprint. "Maar die was ook niet zo hard als ik hem soms heb. Dus op zich had ik liever een hardere eindsprint gehad." Ze krijgt ook de vraag of het moeilijker voor haar was omdat ze nog nooit wedstrijden heeft gereden op de tijdelijke ijsbaan in Milaan. "Ja, ik weet het niet. Het is wel heel ander ijs dan Thialf, dat moet ik wel zeggen."

"Technisch vond ik niet dat ik heel geweldig reed", vervolgt ze. "Dus ik weet niet of dat dan gewoon nu aan mij ligt of dat het gewoon wat langzamer is. Ik vind het zelf ook moeilijk inschatten, wat het waard is. Maar ik ben bang dat het lang niet hard genoeg was."

Spanning

Daarom gaat haar blik alvast richting de 5000 meter. "Maar dan moet het ook nog wel een stuk harder dan dit", lacht Conijn. Ze heeft nog even om daar aan te werken en ook om de spanning nog wat meer onder controle te krijgen. "De hele week was het nog wel te doen, maar vandaag zat het wel heel hoog", vertelt ze over de zenuwen. "Maar dat hebben we allemaal wel denk ik, dat hoort er ook een beetje bij. Er komt veel meer op je af dan normaal. Dat heb ik nog niet vaak zo meegemaakt."