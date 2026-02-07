Martina Sablikova (38) heeft in Milaan een loodzware beslissing genomen. De Tsjechische topschaatsster meldde zich op de Olympische Spelen af voor de 3000 meter. Ze kan niet starten wegens ziekte. Sablikova zou in de zesde rit rijden tegen de Duitse Josie Hofmann.

"Er zijn geen woorden voor om uit te drukken hoe pijnlijk het voor mij is om aan te kondigen dat ik niet aan de 3000 meter ga beginnen. De moeilijkste sportieve beslissing van mijn leven", schrijft Sablikova op Instagram.

Sablikova won olympisch goud op de 3000 meter bij de Spelen van Vancouver in 2010. Ook kroonde zich twee keer tot kampioene op de 5000 meter bij de Olympische Winterspelen. De Tsjechische behaalde ook nog twee keer zilver en twee keer brons. Ze staat in Milaan voor de zesde keer op de Spelen.

Voor Nederland komen zaterdag Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn in actie. Beune is de regerend wereldkampioene op deze afstand. De grootste uitdager is Ragne Wiklund uit Noorwegen. De drie kilometer begint om 16.00 uur.