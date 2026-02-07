De eerste echte dag van de Olympische Winterspelen gaat beginnen en meteen zijn er medaillekansen voor Nederland. Joy Beune, Merel Conijn en Marijke Groenewoud rijden immers de 3000 meter. Hoe kijkt schaatsicoon Marianne Timmer naar de kansen van het drietal in Milaan?

"Wij gaan medailles halen", klinkt het zelfverzekerd uit de mond van de drievoudig olympisch kampioene. Timmer heeft alle vertrouwen in de Nederlandse vrouwen die zaterdagmiddag aan de start verschijnen op de 3000 meter.

Goud én zilver

Timmer belooft dat Nederland op prachtige wijze aan de Winterspelen begint. "1 Joy Beune, op 2 Marijke Groenewoud", denkt ze. Een één-tweetje dus voor Nederland. Timmer vreest wel dat Conijn, die al in de eerste rit moet starten, buiten de medailles valt. "Ik vond deze twee dames stabieler overkomen. Het zegt natuurlijk helemaal niks, maar ik vind dat ze de lijn heel strak doortrekken."

Nederland vaak succesvol op 3000 meter

Als Timmers voorspelling uitkomt, dan krijgen we weer een Nederlandse winnares. Irene Schouten won in 2022 de titel. Daarvoor zorgden Carlijn Achtereekte (2018) en Ireen Wüst (2014 en 2006) voor succes op die afstand. In een verder verleden wonnen Yvonne van Gennip (1988), Stien Baas-Kaiser (1972) en Ans Schut (1968) olympisch goud op de 3000 meter.

Marianne Timmer in Milaan

