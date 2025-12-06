Het is alweer dag twee van de World Cup schaatsen in Heerenveen. Nadat Jutta Leerdam Thialf met een fraaie zege in vuur en vlam zette, hoopt de schaatstempel nu op nieuw Nederlands succes. Dit is het programma van dag twee, met vooral kansen voor Jenning de Boo en Joy Beune. Volg vanaf 14.15 uur live de tussenstanden.

De schaatsdag begon al vroeg met spektakel in de B-groep. Daar reed de Pool Vladimir Semirunniy de derde tijd ooit op de 10.000 meter. De pas 22-jarige knalde het baanrecord en oude wereldrecord van Nils van der Poel uit de boeken en kwam tot 12.28,05.

Check hieronder live de tussenstanden per afstand. Nummer 1 en 2 starten in rit 1, nummer 3 en 4 in rit 2, enzovoorts.

10.000 meter mannen

Het hoofdprogramma begint zaterdagmiddag om 14.15 uur. Dan kijkt een volgepakt Thialf reikhalzend uit naar de 10.000 meter bij de mannen. Het onderdeel is dit seizoen razendspannend met veel schaatsers die kunnen winnen. Er toen drie Nederlanderes mee. Beau Snellink komt al in rit 1 in actie, daarna is het al de beurt aan Jorrit Bergsma (rit 2). In de slotrit treft Chris Huizinga de 'schaatscanadees' Ted-Jan Bloemen.

1500 meter vrouwen

Vervolgens is het de beurt aan de vrouwen op de 1500 meter. Daar doen maar liefst vijf Nederlandse schaatssters aan mee. Marijke Groenewoud treft in rit twee Greta Myers en later is het de beurt aan Angel Daleman (rit zes, tegen Ivanie Blondin), Antoinette Rijpma-De Jong (rit 8, tegen Brittany Bowe) en Melissa Wijfje (de slotrit tegen Ragne Wiklund). Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar rit negen: Joy Beune tegen wereldrecordhoudster Miho Takagi.

1000 meter mannen

Het toetje is de 1000 meter voor mannen. Kjeld Nuis werd vrijdag knap tweede op de 1500 meter en mag op de iets korte afstand in rit 1 laten zien wat hij waard isi tegen Kazuya Yamada. Vervolgens wacht hét titanenduel in rit 8: Jenning de Boo tegen Jordan Stolz. Daarna zijn er nog twee ritten: Damian Zurek tegen Joep Wennemars en Cooper Mcleod tegen Tim Prins.

Check hieronder nog de uitslagen van de eerste dag van de World Cup in Thialf, waar Jutta Leerdam de 1000 meter won.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.