Topschaatsster Joy Beune heeft gewonnen op de 1500 meter in Heerenveen. De ijskoningin zette een keurige tijd van 1,53.10 neer. Antoinette Rijpma-De Jong zat daar een paar tienden boven en werd tweede. Angel Daleman, Marijke Groenewoud en Melissa Wijfje vielen niet in de prijzen.

Groenewoud beet het spits af als Nederlandse deelneemster op de afstand. Met een tijd van 1.54,55 ging ze na haar rit aan kop. De jonge achttienjarige Daleman, de houder van het wereldrecord bij de junioren op deze afstand, was de tweede Nederlandse schaatsster die in actie kwam. Zij nam het in een directe rit op tegen de ervaren Ivanie Blondin uit Canada.

Daleman startte ijzersterk en ging een poosje aan kop, maar werd in de laatste meters ingehaald door Blondin. De Nederlandse finishte met een tijd van 1,53.98, waarmee ze een baanrecord voor junioren vestigde en een virtuele tweede plek innam. Blondin zat daar net een aantal tienden onder met 1,53.43, waardoor ze virtueel op de eerste plaats stond.

Ijzersterke Antoinette Rijpma-De Jong en Joy Beune

Rijpma-De Jong, die als derde Nederlandse in actie kwam reed een ijzersterke rit tegen Brittany Bowe. Zij finishte in 1.53,36, waarmee ze Blondin, die tot dan toe de eerste tijd had, versloeg. Direct na Rijpma-De Jong kwam Beune in actie. Onder toeziend oog van haar vriend Kjeld Nuis versloeg zij haar Nederlandse concurrente Rijpma-De Jong met een tijd van 1,53.10.

In de slotrit betrad Wijfje de baan, zij nam het op tegen de Noorse Ragne Wiklund. De Nederlandse eindigde op de dertiende plaats met 1,55.17. Ook Wiklund viel niet in de prijzen.

