Beau Snellink, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga zijn er niet in geslaagd in de prijzen te vallen op de 10.000 meter tijdens de World Cup schaatsen in Heerenveen. Het jonge schaatstalent Metoděj Jílek (19) werd eerste, maar bleef net boven het baanrecord dat eerder op de dag gevestigd werd in de b-groep. De snelste Nederlander was Jorrit Bergsma. Hij werd vijfde met een tijd van 12.45,46.

Thialf is de enige plek waar dit seizoen de 10.000 meter wordt geschaatst tijdens de World Cup. Beau Snellink opende op de afstand tegen de Oostenrijkse Alexander Farthofer. Snellink kreeg het behoorlijk zwaar in de laatste ronden. Met een tijd van 13.04,77 lukte het hem niet om onder de dertien minuten te blijven en eindigde hij ruim boven de tijd die hij tijdens de NK neerzette (12.57). Farthofer, die bijna tien seconden langzamer dan Snellink was, vestigde met 13.13,55 een persoonlijk record.

Jorrit Bergsma kwam tijdens de tweede rit in actie. Hij nam het op tegen de Duitser Felix Maly. Bergsma had een stuk minder last van vermoeidheid en perste er in de laatste ronde nog even een versnelling uit. Hij finishte met een keurige tijd van 12.45,46. Zijn elfde keer onder de 12.50 in Thialf.

Davide Ghiotto te sterk voor Bergsma

Bergsma, die tot dan toe op de virtuele eerste plek stond, werd geklopt door de Italiaanse topschaatser Davide Ghiotto. Hij was met 12.33,37 ruim tien seconden sneller dan de Nederlander en vestigde de de derde beste tijd ooit in Thialf. Toch zat hij nog ruim boven het baanrecord dat eerder op zaterdag werd gevestigd in de B-groep door de 22-jarige Pools-Russische Vladimir Semirunniy van 12.28,05.

Schaatstalent Metoděj Jílek is iedereen te snel af

Het negentienjarige schaatstalent Metoděj Jílek en Fransman Timothy Loubineaud namen het tegen elkaar op in de voorlaatste rit. Zij zorgden voor sensatie door beiden een nationaal record te schaatsen. Jílek schaatste zich met een tijd van 12.29,63 naar de eerste plek en kwam dichtbij het baanrecord van Semirunniy. Loubineaud finishte in 12.36,61.

Chris Huizinga in slotrit tegen Ted-Jan Bloemen

Chris Huizinga nam het in de slotrit op tegen de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen. Huizinga lag een tijdje op kop, maar werd net voor de laatste ronde ingehaald door de Canadees. Huizinga had het duidelijk enorm zwaar tegen het eind, maar bleef wel onder de dertien minuten. Hij eindigde op de achtste plaats met een tijd van 12.58,04. Bloemen zat daar een plaats boven met 12.51,21.

