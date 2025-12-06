Voor velen is de naam Vladimir Semirunniy een relatief onbekende, maar na dit weekend is dat in schaatsland wel anders. De pas 22-jarige zorgde, zonder dat veel mensen het in de gaten hadden, voor een opzienbarende prestatie tijdens het World Cup-weekend in Thialf.

Semirunniy heeft de Poolse nationaliteit, maar is van origine een Rus. Sinds deze zomer is echter Pools staatsburger. In 2023 verhuisde hij naar Polen en kreeg daar later ook de nationaliteit. Eerder dit kalenderjaar maakte hij zijn debuut op het ijs voor zijn nieuwe land en deze zaterdagochtend kwam hij in de B-groep in actie op het ijs in Thialf. Daar zorgde hij voor een verbazingwekkende tijd op de 10.000 meter.

Bijna een wereldrecord

Hij reed plots tot een onwaarschijnlijke tijd van 12:28,05. Een absolute toptijd op de langste schaatsafstand. Daarmee was hij slechts 2,5 seconde langszamer dan het wereldrecord van Davide Ghiotto, die in januari naar 12:25,69 reed. Wél verbrak de Pool het baanrecord van regerend olympisch kampioen Nils van der Poel. Dat stond immers op 12:32;95.

"Een baanrecord in Thialf, de thuisbasis van het schaatsen. We zullen zien over een paar uur in groep A", glunderde Semirunniy met een grote glimlach bij de NOS. "12:28,05 op zeeniveau, het is ongelooflijk. Mijn persoonlijke record, ruim twintig seconden sneller…", was de Pool verbouwereerd. Hij blaakte van het zelfvertrouwen en verwachtte dat niemand zijn tijd meer zou evenaren vandaag.

Ongelooflijk persoonlijk record

De erkende schaatsvolger wist al dat Semirunniy hard kon schaatsen. Eerder dit jaar won hij brons (5000 meter) en zilver (10.000 meter) op de WK afstanden. Zijn toptijd was echter wel een beduidend stuk trager. In maart reed hij op de WK afstanden in Hamar 12.49,93. Daar snoept hij nu dus bijna 22 seconden vanaf. Dat gelooft wat voor de Olympische Spelen, waar hij als Pool dus aan mag deelnemen.

Volop schaatsen in Thialf

Het is de hele dag door schaatsen geblazen in Thialf. Al om 09.00 uur 's ochtends begon de B-groep, maar 's middags is het tijd voor het echte werk. Vanaf 14.15 uur is het tijd voor de 10.000 meter voor de mannen. Dan is de A-groep dus aan de beurt en zien we of de toptijd van de Rus in Poolse dienst blijft staan.

Vervolgens komen ook de vrouwen in actie op de 1500 meter. Daar is Joy Beune een van de topfavorieten. Kan ze revanche nemen voor haar derde plaats van vrijdag op de 5000 meter? De dag wordt afgesloten met de 1000 meter, waar Jenning de Boo ongetwijfeld wil afrekenen met Jordan Stolz.

Vrijdag werd het schaatsweekend afgetrapt met de 5000 meter en 1000 meter voor vrouwen en de 1500 meter voor mannen. Jutta Leerdam wist de 1000 meter te winnen en was zo de enige Nederlandse die op dag 1 de hoogste podiumtrede op mocht. Op zondag vinden de 500 meters, mass starts en teamsprints plaats.

