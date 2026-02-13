De startlijst voor de 10.000 meter bij de mannen op de Olympische Winterspelen in Milaan is op het laatste moment gewijzigd. Door de afmelding van de Amerikaan Casey Dawson is het schema aangepast. Dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse topschaatsers Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma. De tien kilometer begint vandaag om 16:00 uur.

Van de Bunt zou oorspronkelijk in de tweede rit starten tegen zijn Belgische ploeggenoot bij IKO-X2O Bart Swings, maar door de afmelding van Casey Dawson is het schema omgegooid. De Nederlander komt nu uit in de derde rit en treft daarin de Pool Vladimir Semirunniy. Voor de debutant is het zijn tweede optreden in Milaan, nadat hij eerder al de 5.000 meter reed.

Bergsma blijft wel in de vierde rit staan, maar ook voor hem wacht nu een andere tegenstander. Waar hij eerst was gekoppeld aan de Nederlands-Canadees Ted-Jan Bloemen, staat nu de Italiaan Davide Ghiotto naast hem. Dat betekent voor Bergsma een rechtstreeks duel met een thuisfavoriet, wat de rit in het Italiaanse stadion extra beladen maakt.

Favorieten

De aangepaste indeling zorgt er ook voor dat de rest van het veld licht is opgeschud. In de eerste rit openen Riccardo Lorello en Viktor Hald Thorup het bal. In de tweede rit neemt Swings het op tegen de Noor Sigurd Henriksen. De vijfde rit gaat tussen Metodej Jílek en Bloemen, die door de wijziging een plekje is doorgeschoven.

De absolute favorieten komen in de slotrit in actie. Daar treffen Sander Eitrem en Timothy Loubineaud elkaar in wat op papier het koningsduel van de dag is. Loubineaud verbaasde eerder dit seizoen tijdens de World Cup in Salt Lake City door het wereldrecord op de 5.000 meter te verbeteren. Dat record werd enkele maanden later echter alweer aangescherpt door Eitrem. De Noor pakte in Milaan bovendien al goud op de 5.000 meter en verkeert in absolute topvorm, wat de afsluitende rit extra lading geeft.