Voor Deense schaatser Viktor Hald Thorup is de olympische 10.000 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan uitgelopen op een drama. Zijn droom viel in duigen toen hij zijn rit noodgedwongen vroegtijdig moest afbreken.

Thorup kwam al in de eerste rit in actie op de langste schaatsafstand, maar al snel werd duidelijk dat er iets mis was. De schaatser zag zijn directe tegenstander Riccardo Lorello steeds verder uitlopen en kwam zelf amper meer vooruit.

De Deen was duidelijk niet helemaal fit. Volgens de commentatoren bij de NOS had hij daar al de hele dag last van. Hij moest spugen tijdens de training vanochtend en liep met een emmer rond in de ijshal.

Thorup had al snel in de gaten dat zijn race niks meer ging worden en besloot daarom op te geven. Hij stapte vroegtijdig van het ijs wat hem een DNF opleverde. Daarmee valt zijn olympische droom in duigen.

Droom in duigen

De 31-jarige deelde eerder op vrijdag nog een emotioneel bericht op Instagram. Hij was dolenthousiast over zijn deelname. Het gaat gebeuren. Ik schaats de 10.000 meter op de Olympische Spelen. Het is een droom en een doel waar ik al jaren naartoe werk."

"Ik ben trots en dankbaar dat ik bij de twaalf mannen zit die vanavond aan de start staan. Nu moet ik het alleen nog doen!" Hij riep de fans op om 'hun longen uit hun lijf te schreeuwen voor hem'.

Afmelding Casey Dawson

Vrijdagochtend meldde Amerikaan Casey Dawson zich al af voor de 10 kilometer. Hij wil zich focussen op de ploegenachtervolging en 1500 meter.

Voor Nederland komen Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma in actie op de 10.000 meter.