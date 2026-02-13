Jorrit Bersgma kende een olympische 10.000 meter om nooit meer te vergeten. De 40-jarige topschaatser stuntte met een sensationele bronzen medaille op de Olympische Winterspelen. Dat leverde een bijzonder feestje en lovende woorden van schaatslegendes op in Milaan.

Er waren veel Nederlanders in het stadion in Italië en een hoop mensen hadden een speciaal hoofddeksel op om Bergsma en zijn matje te eren. Zelfs de NOS-commentatoren, de analisten Mark Tuitert en Erben Wennemars en zijn coach Jillert Anema deden mee. Toen bleek dat hij een sensationele bronzen plak wist te pakken, ging het stadion compleet uit zijn dak.

Wennemars en Tuitert waren dolgelukkig. "Geweldig, geweldig", aldus Wennemars die met tranen in zijn ogen stond bij de NOS. "Ik gun deze man deze ervaring. Hij was olympisch kampioen (in 2014, red.) en daar heeft hij toen absoluut niet van genoten. Dit maakt zoveel goed voor wat er toen is gebeurd. Hij is echt een cultheld geworden, hij is een Fries en een liefhebber."

Brons met een gouden rand

In 2014 won Bergsma de 10.000 meter, maar een paar dagen later was er een rel in de ploegenachtervolging. De olympisch kampioen stapte uit de ploeg en dat werpte een schaduw over zijn Spelen. Nu lijkt hij met het brons blijer dan ooit. "Een gouden rand om de bronzen medaille", vond Tuitert.

"Ik gun hem dit feestje. Hij is een ereronde aan het maken. Maak die maar jongen, jouw feestje", vond Wennemars. Tuitert: "2014 won hij goud, daarna was het de traumatische ervaring van de ploegenachtervolging. Hij heeft nooit een goed gevoel daar aan overgehouden terwijl hij een olympisch kampioen is. En nu..."