De emoties liepen hoog op tijdens de 1000 meter schaatsen voor mannen op de Olympische Spelen in Milaan. Drievoudig olympisch kampioene Anni Friesinger was als commentator aanwezig en kon haar ogen niet geloven tijdens de rit tussen Joep Wennemars en de Chinees Ziwen Lian.

De inmiddels 49-jarige Friesinger kende tussen 1997 en 2010 grote successen in het schaatsen. De Duitse pakte naast vijf olympische medailles talloze titel op EK's en WK's, zowel op losse afstanden als allround. Mede door haar relatie met de schaatser Ids Postma werd ze ook in Nederland mateloos populair. Op de Spelen is ze nu aanwezig als co-commentator en analist voor de Duitse Eurosport.

'Waarom doet hij dat!?'

Friesinger zat er woensdagavond helemaal klaar voor toen Wennemars aan de start stond voor zijn rit. Ze kondigt aan dat je laag in de 16 seconden moet openen en daar slaagt Wennemars tot haar tevredenheid in. Als de Nederlander en zijn Chinese tegenstander de voorlaatste bocht uitkomen, ziet ze al dat het krap gaat worden: 'Oeeeeh", horen we haar zeggen.

Dan raken de twee schaatsers elkaar. "Aaahhh", brengt Friesinger uit. Dan vol ongeloof: "Waarom doet hij dat!? Dat mág die Chinees nooit doen." De emoties krijgen enigszins de overhand bij de betrokken liefhebber en dan: "Scheiße! Oei, ik heb gevloekt, excuses."

"Het is ok", reageert de commentator, die vooral erg onder de indruk is dat Wennemars alsnog de snelste tijd neer weet te zetten. "Het kost hem zeker een halve seconde", verzucht Friesinger. "Ze kwamen met de schaatsen tegen elkaar." Als de boze reactie van Wennemars richting zijn tegenstander in beeld komt, heeft Friesinger daar alle begrip voor: "Het is geen spelletje, alsjeblieft..."

'Dit is echt tragisch'

Ziwen wordt gediskwalificeerd voor zijn actie en Wennemars mag een klein half uur later voor een tweede keer in actie komen. Friesinger en haar kompaan hopen van harte dat de adrenaline en het publiek Wennemars naar nog een topprestatie kunnen helpen. Als ze zien dat de opening van Wennemars 16.55 is, is duidelijk dat dat niet gaat lukken. "Sch... Schade", is de Duitse dit keer iets netter in haar uitdrukking. "Dit kan geen mens", is de Duitse commentator duidelijk. "Het spijt me echt heel erg voor hem", reageert Friesinger. "Dit is echt tragisch."