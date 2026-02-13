Jorrit Bergsma pakte vrijdag op de Olympische Winterspelen op sensationele wijze het brons tijdens de 10.000 meter. De 40-jarige schaatsveteraan verdient met die plak ook nog een heel mooi zakcentje, want een bronzen medaille levert ook prijzengeld op.

Bergsma reed het grootste gedeelte van zijn race achter tegenstander Davide Ghiotto, maar de 40-jarige Nederlander bleek met al zijn ervaring zijn rit het beste ingedeeld te hebben. De olympisch kampioen van 2014 reed een aantal geweldige slotrondes en reed op dat moment de tweede tijd achter Vladimir Semirunniy.

De 40-jarige Bergsma moest daarna nog twee ritten afwachten om te weten of het genoeg was voor een podiumplek, maar aangezien enkel de 19-jarige Metodej Jilek, die het goud pakte, nog onder zijn tijd dook, was het tijd voor een feestje. De Nederlander pakte daarmee voor de vierde keer in zijn loopbaan een olympische medaille. Naast zijn gouden plak uit 2014 werd hij dat jaar ook derde op de 5000 meter en vier jaar later hield hij zilver over aan de 10.000 meter.

Prijzengeld Jorrit Bergsma

Bergsma bezorgde daarmee niet alleen de Nederlandse fans een heel bijzonder moment, maar het levert hem ook nog eens een mooie bonus op. Sportkoepel NOC*NSF beloont Nederlandse sporters tenslotte als ze een plak pakken.

Voor een olympische titel krijgt een sporter liefst 30.000 euro, een zilveren plak levert 22.500 op en voor het het brons wordt een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Bergsma krijgt voor zijn bronzen medaille op de 10.000 dus dat laatste bedrag.

Ploegenachtervolging

Bergsma komt later deze Winterspelen nog in actie op de mass start en de ploegenachtervolging. Bij dat eerste onderdeel kan hij zijn bonus nog verhogen met goud of zilver, want een atleet kan slechts één bonus verdienen en daarbij telt de hoogste klassering. Bij teamonderdelen moet het geld door het aantal teamleden gedeeld worden en dus kan hij met de ploegenachtervolging in geen geval een hogere bonus veiligstellen dan wat hij nu voor het brons krijgt.