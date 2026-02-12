De startlijst voor de 10.000 meter bij de mannen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan is bekend. De loting van de Nederlanders is pikant, want beiden treffen een bekende. Lees hier in welke rit topschaatsers Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma in actie komen.

Stijn van de Bunt mag het spits afbijten namens Nederland op de 10.000 meter in Milaan, nadat hij eerder al zijn debuut maakte op de Olympische Winterspelen tijdens de 5000 meter. Hij neemt het in de tweede rit op tegen de Belgische Bart Swings, zijn teamgenoot van IKO-X2O. Jorrit Bergsma komt in de vierde rit in actie. Hij staat tegenover de Nederlands-Canadese Ted-Jan Bloemen, die uitkomt voor Canada.

Vrijdag om 16.00 uur gaat de 10.000 meter schaatsen voor mannen in Milaan van start. Nils van der Poel uit Zweden was in 2022 in Peking de olympisch kampioen op deze afstand.

Favorieten

In de voorlaatste en laatste ritten komen de favorieten op deze afstand in actie. In de vijfde rit neemt de Tsjech Metodej Jílek het op tegen Casey Dawson uit Amerika. Tijdens de laatste rit strijden Sander Eitrem, olympisch kampioen van de 5000 meter en de Fransman Timothy Loubineaud tegen elkaar.

Laatstgenoemde verbaasde vriend en vijand tijdens de World Cup in Salt Lake City door zich uit de schaduw van de favorieten te schaatsen en een wereldrecord op de 5000 meter te vestigen. Datzelfde wereldrecord werd echter een paar maanden later weer aangescherpt door Eitrem, zijn directe tegenstander die in absolute topvorm verkeert.