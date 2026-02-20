Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff weten met wie ze moeten afrekenen in de halve finales van de mass start. Zaterdagmiddag vinden die plaats. Het is het laatste onderdeel op de langebaan van deze Olympische Winterspelen in Milaan.

Kerkhoff gaat in de eerste halve finale van start. Per halve finale stroomt de top acht door naar de eindstrijd. Landgenoten komen niet in dezelfde rit uit en kunnen dus pas in de finale elkaar helpen.

Kerkhoff krijgt concurrentie van onder meer Valérie Maltais (vrijdag derde op de 1500 meter), Mia Manganello, Sandrine Tas en Nikola Zdrahalova.

Marijke Groenewoud

Marijke Groenewoud, reeds driemaal wereldkampioene op dit onderdeel, zit ingedeeld bij onder anderen Ivanie Blondin, Francesca Lollobrigida (winnares van de olympische 3000 en 5000 meter), Greta Myers en Fran Vanhoutte.

Groenewoud schaatste naar eigen zeggen vrijdag op de olympische 1500 meter "te gretig". Dat vertelde de 27-jarige Nederlandse na haar tiende plaats in Milaan. De Olympische Spelen kunnen zaterdag alsnog op een succes uitdraaien voor de Friezin. Daarvoor moet ze de massastart winnen. "Ik denk dat ik wel een kanshebber ben daar. Dat ik de topfavoriet ben? Ook helemaal prima. De massastart is toch een ander spelletje. Bij de individuele afstanden op de langebaan moet je alles van begin tot eind goed uitvoeren. Bij de massastart komt meer tactiek kijken."

World Cup

Manganello werd dit seizoen de winnares van de eindstand in de World Cup. De Amerikaanse won de eerste wedstrijd en eindigde verder telkens in de top vier. Groenewijd werd tweede in de eindstand en won de derde en vijfde ontmoeting. Blondin won de tweede bijeenkomst en Kerhoff de vierde.