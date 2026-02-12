Topschaatssters Merel Conijn en Bente Kerkhoff komen donderdag al vroeg in actie op de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De twee hopen voor Nederlands succes te zorgen op de langste afstand van het schema. Maar er zijn veel topfavorieten, zoals Isabelle Weidemann, Martina Sablikova, Ragne Wiklund en Francesca Lollobrigida. Hoe de loting van de 5000 meter bij de vrouwen eruit ziet, lees je hier.

Waar er op de meeste afstanden wel minimaal tien ritten zijn, is dat op de 5000 meter bij de vrouwen niet het geval. Het deelnemersveld bestaat uit slechts twaalf schaatssters en zij zullen dus in zes verschillende ritten het ijs betreden. Namens Nederland doen er twee rijdsters mee. Conijn hoopt zich na haar enigszins teleurstellende negende plek op de 3000 meter te revancheren, terwijl Kerkhoff haar olympische debuut gaat maken. Twee is ook het maximaal aantal deelnemers per land op de lange afstand, dat is vrijdag op de 10.000 meter bij de mannen ook het geval (Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt).

Kerkhoff, die later ook nog meedoet aan de mass start, is de eerste van de Nederlandse troeven die in actie komt. Zij rijdt in de tweede rit tegen de Belarussische Marina Zueva, die onder de neutrale vlag rijdt in Milaan. Conijn zien we in de vierde rit terug en dat betekent dat ze direct na de dweil aan de beurt is. Zij neemt het op tegen de Belgische Sandrine Tas.

Topfavorieten in laatste ritten

De Nederlandse schaatssters zullen moeten proberen om de lat erg hoog te leggen voor de topfavorieten, want die komen pas in de laatste twee ritten in actie. Ragne Wiklund, die op de 3000 meter tweede werd, neemt het in de vijfde rit op tegen Isabelle Weidemann. De Canadese is een hele gevaarlijke, want zij pakte vier jaar geleden achter Irene Schouten het zilver.

In de slotrit zien we de kersverse olympisch kampioene Francesca Lollobrigida tegen schaatsicoon Martina Sablikova. De Italiaanse zorgde zondag voor groot feest in Milaan door in een olympisch record het goud op de 3000 meter te winnen. Sablikova moest die afstand laten schieten door ziekte, maar lijkt op tijd hersteld voor haar allerlaatste olympische race. De inmiddels 38-jarige Sablikova pakte in haar loopbaan zeven medailles op de Winterspelen en daarvan waren er drie goud.