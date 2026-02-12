Na de vrij bizarre 1000 meter bij de mannen is het deze donderdag tijd voor de 5000 meter vrouwen. Bente Kerkhoff en Merel Conijn gaan namens Nederland voor de medailles, maar er zijn meer spraakmakende schaatssters. Een van hen heeft een bijzonder verhaal, al verwacht Marianne Timmer er sportief gezien niets van.

Het gaat om schaatsgrootheid Martina Sablikova. Ze is inmiddels 38 jaar oud en staat voor haar zesde Spelen. In 2006 was ze er voor het eerst bij. Ze won in haar rijke loopbaan onder meer tweemaal olympisch goud op de 5000 meter. Schaatsicoon Timmer denkt in Sportnieuws.nl Dromen van Goud echter niet dat er een derde keer bij gaat komen.

Ziek tijdens Olympische Winterspelen

Dat komt door de vervelende situatie voor de Tsjechische. Ze moest zaterdag een streep zetten door de 3000 meter omdat ze ziek was. Van haar artsen kreeg ze wel groen licht om de 5000 meter te rijden, maar duidelijk was wel dat de ‘nog nooit zoveel pillen had geslikt’. In topvorm is ze dus zeker niet. Extra zuur: Sablikova houdt het na de Spelen voor gezien en zo dreigt haar imposante carrière met een vervelende nasmaak te eindigen

“Ik verwacht er eigenlijk helemaal niks van", is Timmer eerlijk. "Als jij flink de griep krijgt, dan heb je als topsporter zes weken nodig om te herstellen." Francesca Lollobridgida is na haar zege op de 3000 meter en de ziekte van Sablikova volgens Timmer samen met Ragne Wiklund favoriet voor het podium. De Italiaanse rijdt in de laatst rit tegen Sablikova, Wiklund zit in de rit daarvoor.

Merel Conijn zorgt voor medaille

De drievoudig olympisch kampioene verwacht ook de vierde medaille van TeamNL dankzij een sterke prestatie van Merel Conijn. Zij werd voorafgaand aan de Spelen door Timmer getipt als kanshebster op goud. Op de 3000 meter kon ze niet stunten. “Ze rijdt goed. Ik denk dat ze kop er af is met de 3000." Op de 5000 meter, haar geliefde afstand, acht Timmer haar kansrijk na de generale repetitie op de 3km. "Ze heeft kunnen wennen. Alles was nieuw, nu is het niet meer nieuw. Ze zou meer haar ding kunnen doen, iets langzamer beginnen en op het laatst er als een gek vandoor gaan."

En de kansen voor Bente Kerkhoff, net als Conijn uit de stal van Team AH-Zaanlander? "Ook zij heeft een topdag nodig om boven zichzelf uit te stijgen", concludeert de schaatslegende. Donderdagavond weten we meer. De 5000 meter begint rond 16.30 uur en rond de klok van 18.00 uur weten we wie de opvolgster wordt van Irene Schouten.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.