Merel Conijn heeft voor een waanzinnige zilveren medaille gezorgd op de 5000 meter. De Nederlandse kwam één tienden te kort voor het goud, dat naar thuisfavoriete Francesca Lollobrigida ging. Conijn was er dolblij mee en ziet ook haar bankrekening gespekt worden.

Het werd bloedstollend spannend op de langste afstand bij de vrouwen. De 5 kilometer eindigde met een kleiner verschil dan de 1000 meter voor mannen. Daar zaten winnaar Jordan Stolz en Jenning de Boo vijf tienden uit elkaar. Bij de vrouwen 5000 meter eindigde de Belgische Sandrine Tas onfortuinlijk buiten het podium, op +0,3 verschil van Lollobrigida.

Prijzengeld voor Merel Conijn dankzij zilveren medaille

Het verschil tussen de winnares en Conijn was dus nóg kleiner. Met een waanzinnige eindsprint won Lollobrigida haar tweede afstand, na de 3000 meter. Daarmee verzekerde ze zich opnieuw van 180.000 euro, de bonus die het Italiaanse olympisch comité uitreikt.

Conijn moet het met een heel stuk minder doen, maar zal bovenal tevreden zijn met olympisch zilver. Vier jaar terug in Peking was ze er namelijk helemaal niet bij. Toen miste de Nederlandse op een haar na een olympisch ticket. Dit eremetaal zal dus extra zoet smaken.

Als mooi extraatje krijgt Conijn ook nog eens 22.500 euro aan prijzengeld van NOC*NSF. Het is de laatste keer dat de Nederlandse sportkoepel geldbonussen uitrekt voor medailles op de Spelen.