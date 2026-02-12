Bente Kerkhoff zou donderdagmiddag starten op de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan, maar de Nederlandse topschaatsster heeft zich 's ochtends moeten terugtrekken uit het evenement. Er is een Nederlandse vervanger aangewezen voor de langste afstand van allemaal, die om 16.30 uur begint.

Marijke Groenewoud neemt de plek in van de 24-jarige Kerkhoff, die later deze Winterspelen wel in actie hoopt te komen op de mass start en als reserve voor de ploegenachtervolging van waarde kan zijn. Haar coach Arjan Samplonius legt uit wat er met debutante Kerkhoff aan de hand is. "Het is Bente tijdens een training in haar rug geschoten. In overleg met de medische staf trekken we haar uit voorzorg terug, zodat ze nog van waarde kan zijn voor de ploegenachtervolging en de mass start.

Maximaal twee rijders, Merel Conijn er wel bij

Merel Conijn is de andere Nederlandse deelnemer op de 5000 meter. Landen mogen op de langste afstand in Milaan maar twee in plaats van drie schaatsers laten rijden. Vrijdag is dat op de 10.000 meter bij de mannen ook het geval, dan rijden Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma. Conijn en Groenewoud stelden op de openingsdag van het schaatstoernooi nog teleur op de 3000 meter. Groenewoud komt ook nog in actie op de 1500 meter en de ploegenachtervolging. Conijn is na de vijf kilometer klaar.

Loting

Kerkhoff zou in de tweede van zes ritten rijden tegen de Belarussische Marina Zueva, die onder de neutrale vlag schaatst. Het is nog niet bekend of de loting aangepast wordt nu Groenewoud wordt ingeschoven op de plek van Kerkhoff. Conijn zit in de vierde rit, de eerste na de dweil, en moet tegen de Belgische Sandrine Tas. In de laatste twee ritten zitten alle topfavorieten: Isabelle Weidemann, Ragne Wiklund, Francesca Lollobrigida (winnares van de 3000 meter) en Martina Sablikova.