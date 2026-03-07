Het schaatsfeest in Thialf gaat in het weekend door met de WK allround. Bij de vrouwen heeft Nederland drie kanshebbers voor goud in petto: regerend kampioene Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. De loting voor zaterdag is bekend.

Donderdag en vrijdag staan in Thialf de WK sprint (mannen en vrouwen) op het programma. In het weekend vinden de WK allround plaats. De vrouwen rijden zaterdag de 500 meter en 3000 meter. De kortste afstand begint om 13.05 uur en de tweede afstand van de dag start om 14.20 uur.

500 meter

Op de 500 meter zijn er 12 ritten. Al vrij snel, in rit vier, begint Joy Beune aan haar toernooi. Ze is gekoppeld aan Jiaxuan Li uit China. De 500 meter is normaal gesproken Beunes zwakste afstand. Precies halverwege, in de zesde rit, komt Antoinette Rijpma-De Jong in actie. De viervoudig Europees allroundkampioene rijdt tegen Laura Hall uit Canada. Marijke Groenewoud, bij de vorige WK allround tweede, treft in de tiende rit Lea Sophie Scholz.

3000 meter

Op de 3000 meter moet Antoinette Rijpma-de Jong gelijk aan de bank, tegen Lea Sophie Scholz. Vervolgens moet het publiek in Thialf wachten tot de slotrit om de andere twee landgenoten te zien. Joy Beune en Marijke Groenewoud rijden tegen elkaar in de twaalfde en laatste rit.

Onbegrip over verdeling van tickets

De drie Nederlandse schaatssters hoefden zich niet te kwalificeren voor dit wereldkampioenschap allround. De schaatsbond KNSB wees Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud een paar dagen voor de NK allround aan. Daardoor was er voor de winnares van dat Nederlands kampioenschap geen plek op de WK allround, want drie deelnemers per land is het maximum.

Merel Conijn, winnares van zilver op de olympische 5000 meter, had flink de pest in. Na de 500 meter van de NK allround besloot ze niet meer mee te doen aan het toernooi. Ze had geen begrip voor het besluit van de schaatbond om alle startbewijzen voor de WK allround al weg te geven.