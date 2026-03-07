Marijke Groenewoud is de WK allround begonnen met een forse tegenvaller. Op de 500 meter liep ze gelijk averij op ten opzichte van de concurrentie. Voordat de topschaatsster mocht starten, werd ze uit haar ritme gehaald. Er vond namelijk een merkwaardige val plaats.

De Oostenrijkse Jeannine Rosner kwam in de rit tegen Francesca Lollobrigida uit Italië namelijk op haar achterste over de finish. Het schaatstalent kon er zelf om lachen, want ze bezeerde haarzelf niet. Wel bleek ze met een van haar ijzers het ijs kapot te hebben gemaakt. Dus moesten Groenewoud en haar opponente Lea Sophie Scholz even geduld hebben.

Tegenvaller voor Marijke Groenewoud

IJsmeesters moesten namelijk de ondergrond repareren. "Dit is vervelend, als dat vlak voor je rit gebeurt", merkte oud-schaatser Martin Hersman op bij de NOS. "Die wedstrijd valt nu een beetje stil. De luchtcirculatie valt stil, de dynamiek is uit de wedstrijd", somde hij de gevolgen op. Ook de adrenaline en ademhaling zijn in de war volgens de commentator.

Na een voorzichtig begin kwam ze tot 39,31, waarmee ze ver achter Miho Takagi, Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Ragne Wiklund bleef. "Die onderbreking en aarzelende eerste passen bij de start... dan baal je", aldus Hersman. "Die achterstand is meteen riant", vulde Erik van Dijk aan. Groenewoud werd uiteindelijk elfde, op ruim anderhalve seconde van winnares Takagi.

Erben Wennemars baalt van besluit

Ook schaatsicoon Erben Wennemars liet zich uit over het opvallende moment. "Ik baal van zo'n ijsreparatie, dat is gewoon niet nodig", was hij stellig. "Het is alleen voor de bühne. Ze stoppen er een beetje sneeuw in, dat gaat niets doen. Als je daar met je schaats overheen rijdt, dan gaat de sneeuw eruit. Het is jammer, niet nodig. Gewoon doorrijden, dan zit de snelheid in de wedstrijd."