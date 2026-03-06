Jenning de Boo kende een waanzinnige start van de WK sprint in Thialf met twee overwinningen tijdens de 500 en 1000 meter op donderdag. Vrijdag mag hij proberen zijn leidende positie om te zetten in een wereldtitel tijdens dag 2. Hij heeft in de loting een schitterende rit gekregen. Check hier de ritindeling.

De Boo begon de WK sprint met een baanrecord op de 500 meter en zette daarmee meteen de toon. Op zijn specialisme was hij al de beste en bleef hij ook aartsrivaal Jordan Stolz voor. Datzelfde deed De Boo op de 1000 meter. Waar Stolz op de Olympische Spelen twee keer de overhand over de Nederlander had, was de Reggeborgh-schaatser voor eigen publiek oppermachtig. Na ook de winst op 1000 meter gaat hij riant aan de leiding op de helft van de WK sprint.

De Boo tegen Stolz

Maar het goud wordt pas op de tweede dag vergeven en dus moet De Boo ook vrijdag weer scherp zijn. De loting gaf hem een ideale rit om een slag aan zijn aartsrivaal toe te brengen. In een ongetwijfeld volgepakt en oranje Thialf schaatst De Boo op de 500 meter de laatste rit tegen Stolz. De Boo heeft ook nog eens de laatste binnenbocht. De twee kemphanen van de Winterspelen nemen het dus in een rechtstreeks duel op tegen elkaar.

Joep Wennemars en Janno Botman

In rit 13 krijgen de Nederlandse fans al een heerlijk voorgerecht met Joep Wennemars tegen de Chinees Zhongyan Ning. De derde en laatste Nederlander zit in rit 10. Janno Botman mag het opnemen tegen de Noor Björn Magnussen. De Boo staat na twee gereden afstanden bovenaan met 67.040 punten, Stolz staat er 0.660 punten achter en moet op de 500 meter dus 0,66 seconde goedmaken op De Boo om de Nederlander in te halen. Ning en Wennemars staan ruim een seconde achter op de boomlange Nederlander.

Loting 1000 meter pas na tweede 500 meter

De loting voor de slotafstand, de tweede 1000 meter vrijdagavond, wordt gedaan op basis van het klassement na de tweede 500 meter. Daar zit wel een regel aan vast, want de verdeling van binnen- en buitenbaan moet wel gelijk zijn. Zo is nu al bekend dat De Boo en Stolz niet tegen elkaar kunnen loten op de tweede 1000 meter, want zij startten donderdag allebei in de binnenbaan en moeten dus allebei in de buitenbaan starten in de tweede 1000 meter. Dat zal dus ieder tegen een andere tegenstander zijn.