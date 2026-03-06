Wat een vervelend moment voor topschaatser Janno Botman bij de WK sprint in Thialf. De 25-jarige debutant van Team Reggeborgh reed een stabiel toernooi, maar op de slotafstand van vrijdagavond viel alles letterlijk weg. Hij kwam hard ten val en kon de tranen amper bedwingen.

Botman had met de afsluitende 1000 meter voor de boeg nog volop zicht op een plek in de top vijf. In zijn rit tegen Bjørn Magnussen reed hij een prima eerste buitenbocht en hij kreeg de Noor in het zicht.

"Nu kan hij jagen", zei commentator Martin Hersman bij de NOS. "Zijn snelheid is veel hoger dan die van Magnussen."

Harde klap

Maar in de laatste binnenbocht ging Botman onderuit. "Harde klap", zei Hersman. "Klassement eraan, wat jammer. De laatste bocht."

Daarna opperde Erik van Dijk dat het misschien te veel was gevraagd om zo vlak na de NK sprint, die Botman won, weer een vierkamp te moeten rijden. "Emoties bij de Nederlands kampioen", zei Hersman, terwijl Botman met zijn handen over zijn ogen wreef.

NK sprint

Botman had zich als nationaal kampioen geplaatst voor het WK sprint in Heerenveen. Hij hield het weekend voor de WK sprint na vier afstanden Tim Prins en Kayo Vos achter zich.

Botman zette op de afsluitende 1000 meter van het NK sprint de tweede tijd neer met 1.08,39. Prins won de 1000 meter in 1.07,80. De KNSB gaf eerder al aanwijsplekken aan Jenning de Boo en Joep Wennemars.

Jenning de Boo

De Boo, die olympisch zilver haalde op de 500 meter en 1000 meter, was ongenaakbaar bij de WK sprint. Hij won drie van de vier afstanden en werd tweede op de slotafstand. Jordan Stolz werd tweede, nadat de Amerikaan al vanaf de eerste 500 meter achter de feiten aan schaatste.