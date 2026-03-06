Jenning de Boo is de topfavoriet voor goud op de WK sprint. De Nederlander haalde uit op dag 1 met overwinningen op de 500 meter (en baanrecord) en 1000 meter. Toch was er trammelant rond zijn schaatsen, die hij vergat. Een dag later waren er weer problemen.

Op de Olympische Spelen vergat De Boo zijn schaatsen al eens, dat overkwam hem donderdag weer. "Mijn trainer zei ook al: 'Welke ezel stoot zich nou twee keer aan dezelfde steen?'", grijnsde De Boo. Gelukkig liep het allemaal goed af. "Een minuutje nadat ik ze kwijt was, had ik ze ook alweer, dankzij onze goede staf. Maar het was wel weer een stom momentje."

Scheur in zijn pak

Vrijdagochtend was er weer paniek bij Team Reggeborgh. "Ik had een klein scheurtje in mijn pak getrokken bij het uitrekken. Maar dat is allemaal gefikst. Ik heb hem mee, dus als het goed is heb ik al mijn zaakjes op orde", lachte De Boo in gesprek met de NOS. De outfit van De Boo ging heel Noord-Nederland door en stond zelfs nog in de file. Zelf kreeg hij daar niks van mee. "Gelukkig ook maar, denk ik."

Ontknoping op WK sprint

Vrijdagavond verdedigt De Boo een voorsprong van 0,66 punt op zijn aartsrivaal Jordan Stolz. "Kan niet zeggen dat ik er helemaal zin in heb, ik ben best zenuwachtig. Maar ik ga er wel met goede moed in. Het is en blijft Jordan Stolz waar ik tegen moet, ik sta hier nog niet heel rustig", bekende De Boo.

De Boo treft Stolz vrijdag in de tweede 500 meter. "Het moet kloppen vandaag, geen foutjes maken. Ik ga ook zeker niet op veilig rijden, ik wil gewoon knijterhard rijden. We gaan zien wat er uit komt."