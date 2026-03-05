Jordan Stolz heeft zichzelf nog een groot doel gesteld aan het eind van het schaatsseizoen. De Amerikaan wil zowel op de WK sprint als de WK allround meestrijden om de titel. Hij hield er een opvallende voorbereiding op na, waar hij nu ook hinder van ondervindt.

Stolz kon op de eerste 500 en 1000 meter niet tippen aan zijn grote concurrent Jenning de Boo. De olympisch kampioen op de twee sprintafstanden werd tweede op beide onderdelen in Heerenveen en zag zelfs zijn baanrecord afgepakt worden door de Nederlander op de 500 meter.

"Het gaat prima. Ik ben wel een beetje moe na die twee races", vertelde hij na afloop van de eerste dag bij NOS. "Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik hoopte op een betere 1000 meter", geeft hij toe.

De Boo maakte indruk op hem met zijn tijden, maar bracht Stolz niet van de wijs. "Ik dacht dat hij een goede rit zou rijden. Zijn 500 meter was ook heel goed. Het was dus niet zo'n verrassing, maar ik hoopte dat ik er dichterbij zou zitten."

Afgevallen

In Milaan was Stolz nog de sterkste van de twee, maar hoe is zijn vorm nu? "Dat is moeilijk te zeggen", aldus de 21-jarige. "Misschien niet zo goed als op de Olympische Spelen." Dat kan ook te maken hebben met zijn plannen voor de WK allround. In zijn voorbereiding viel hij daarvoor wat af. "Dat is belangrijk voor de 10.000 meter. Maar het is nu een klein nadeel, want het kost wel energie", legt hij uit.

Klassement

In het klassement staat Stolz nu op de tweede plek achter De Boo met 67.700 punten. De schaatser van Team Reggeborgh leidt met een totaal van 67.040. Op plek drie en vier volgen Ning Zhongyan en Joep Wennemars.