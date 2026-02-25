Voor Antoinette Rijpma-de Jong waren de Olympische Winterspelen in Milaan Cortina een editie om nooit meer te vergeten. Tijdens haar vierde deelname pakte ze de zo gedroomde gouden medaille op de 1500 meter. Haar man Coen Rijpma was er voortdurend bij in Italië en deelde bij thuiskomst een prachtig bericht.

Elke medaille is bijzonder, maar de gouden van Rijpma-de Jong werd collectief gevierd. Nadat ze zo vaak al tweede en derde was geworden op de Spelen, kwamen na haar gouden medaille op de 1500 meter al snel te tranen. Niet alleen bij haar, maar ook bij een hoop anderen én bij haar man Coen Rijpma. Hij ging volledig uit zijn dak in de schaatshal in Milaan. Op de emotionele dagen blikt hij nu terug.

Rauw, intens en euforisch

Dat doet hij via Instagram. "Sommige dagen zijn niet in woorden te vangen", zo begint hij terwijl de man van een aantal foto's vanuit Italië laat zien. "De afgelopen dagen waren rauw, intens, euforisch. Gelachen. Geschreeuwd. Tranen. Champagne", zo somt hij op. "Een filmpje van mij die compleet uit z'n plaat gaat omdat trots soms te groot is om stil te blijven."

Wat hem betreft waren deze Spelen er een om nooit meer te vergeten. "Dit pakken ze ons nooit meer af. Wat het extra bijzonder maakt. Dat we dit mochten delen met de mensen die er altijd waren. Niet alleen op het podium, maar juist daaronder. In stilte. In de moeilijke fases." Rijpma-de Jong gaf na haar olympische race ook al meermaals aan dat ze blij was dat ze de mensen om haar heen trots kon maken, ook omdat ze haar altijd zo gesteund hadden. Daar sluit haar man zich bij aan. "Dank voor alle berichten, steun, liefde. We hebben alles gezien. Alles gevoeld."

Complimenten voor schaatskampioene

Maar de grootste complimenten zijn natuurlijk voor de olympisch kampioene, die geregeld lastige periodes kende in haar leven en schaatscarrière. Rijpma vindt het belangrijk om daar bij stil te staan. "Wat ben ik ongelooflijk trots op jou. Olympisch kampioen. En sinds vandaag ook Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van vechten voor je plek... naar goud. Voor altijd in ons geheugen gegrift."

Rijpma-de Jong zien we over anderhalve week terug het WK allround in Thialf. Ze heeft net als Joy Beune en Marijke Groenewoud een aanwijsplek gekregen voor dat toernooi en kan het NK allround van dit weekend dus rustig laten schieten. Na de hectische Winterspelen heeft ze dus even de tijd om bij te komen en na te genieten van haar eerste olympische titel.