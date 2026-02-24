Antoinette Rijpma-de Jong leefde de afgelopen dagen op een roze wolk. De 30-jarige Friezin vervolmaakte haar carrière door eindelijk een olympische titel te pakken. Nu ze weer is geland in Nederland, komt er veel op haar af. Nu pas ziet ze in hoeveel impact haar prestaties hebben gehad.

Rijpma-de Jong zorgde vorige week vrijdag voor weer maar eens Nederlands succes op de lange baan in Milaan. Bij haar vierde Spelen was het eindelijk raak. Op de 1500 meter, waar ze overigens niet als topfavoriete startte, verraste ze vriend en vijand door als snelst van iedereen te rijden. Uiteindelijk won ze nipt met een voorsprong van 0.06 op de Noorse Ragne Wiklund.

Huldiging

Het zorgde voor een totaal beduusde Friezin die lang nodig had om te bevatten wat er nou eigenlijk precies gebeurd was. Maandag zijn alle olympische medaillewinnaars gehuldigd in Den Haag. Daarna volgt een bezoek bij de koning. Als olympisch kampioen wordt Rijpma-de Jong zelfs geridderd.

Op de vraag of alles inmiddels al geland is, is de atlete van Team Reggeborgh duidelijk. "In Italië leefde ik echt in een bubbel. Af en toe werd ik wel eens herkend door een Italiaan, maar niks geks", vertelt Rijpma-de Jong in gesprek met Sportnieuws.nl tijdens de huldiging. "Ook heb ik mijn sociale media even aan de kant gelegd. Ik heb wel wat dingen gepost, maar ben niet de hele dag aan het scrollen geweest."

Impact

"Ik merkte er daar dus niet heel veel van", vervolgt de schaatster uit Rottum. "Nu ik weer thuis ben, besef ik me van: zo, het heeft wel echt impact gehad. De Spelen überhaupt al veel, maar vooral dat we zo succesvol waren als Nederland. Dat komt nu wel echt binnen. Iedereen is er enthousiast over."

Het verhaal van Rijpma-de Jong zette het sprookje en de emoties bij fans nog eens extra kracht bij. Als jong meisje is ze veel gepest, vanwege haar rode haar, en zocht ze haar geluk op het ijs. "Mensen kwamen naar me toe dat ze gehuild hadden en echt oprecht blij voor me waren. Dat vind ik zo mooi om te horen", licht ze toe. "Ook alle berichten van mensen die zelf gepest zijn, zoals kinderen, en wat het teweeg brengt. Niet alleen als prestatie maar ook als mens."

Inspiratiebron

"Dat kinderen nu meer gaan schaatsen door ons, om hun hoofd leeg te maken en hun zinnen te verzetten vind ik mooi", aldus de inspiratiebron voor veel jonge kinderen. "Daarom heb ik ook de Antoinette-foundation opgericht. Voor dit. En dat we dan al zo veel geld hebben opgehaald voor de foundation is mooi. Daar doe ik het voor", zo besluit de olympisch kampioene.

Genieten