De stichting van Antoinette Rijpma-de Jong heeft een prachtige update gedeeld over de donaties na het goud van de schaatsster. De Antoinette Foundation is overladen met steunbetuigingen en schenkingen. Daar werden de mensen achter de stichting even stil van.

Rijpma-de Jong richtte in juli 2025 haar eigen stichting op. Zij zetten zich in om pesten tegen te gaan. De Antoinette Foundation streeft naar een wereld waarin kinderen zich veilig, gezien en gehoord voelen. Rijpma-de Jong richtte de stichting op, omdat ze vroeger op de basisschool werd gepest vanwege haar rode haar. Na het winnen van het goud op de 1500 meter in Milaan deelde de schaatsster ook nog een inspirerende boodschap voor kinderen die in zo'n zelfde situatie zitten.

"Ik wil tegen iedereen zeggen, dat als je blijft dromen en elke seconden blijft vechten. Dan kan je echt iets bereiken. Ook al zit het soms tegen. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel als je maar blijft vechten. In mijn passies vond ik niet alleen afleiding van de pesterijen, maar uiteindelijk ook mijn zelfvertrouwen. Mijn kracht", vertelde Rijpma-de Jong in een emotionele boodschap over haar eigen ervaringen.

Donaties voor de Antoinette Foundation

Op de Instagram van de Antoinette Foundation deelt de stichting nu dat er afgelopen weekend maar liefst 400 donaties binnen zijn gekomen. Na het goud van Rijpma-de Jong kreeg de stichting steun van alle kanten. "Na alle ontlading stroomde onze mailbox vol met donaties, persoonlijke verhalen en samenwerkingsaanvragen. Zóveel betrokkenheid, zóveel bijzondere verhalen en zóveel mensen die willen bijdragen aan onze droom - een wereld zonder pesten - dat we er even stil van werden", vertelt de stichting in het statement.

De Antoinette Foundation meldt ook dat de stichting It4Kids een prachtige donatie heeft gedaan. In eerste instantie doneerde de stichting 1500 euro, maar na het goud van Rijpma-de Jong werd dat bedrag verdubbeld. De foundation bedankt nogmaals alle donateurs en geeft nog één boodschap mee. "Samen zorgen we ervoor dat ieder kind zich gezien, gehoord en veilig voelt." Doneren kan via de website van de Antoinette Foundation.