Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, baarde vorig weekend een hoop opzien met zijn veelbesproken gevecht tegen bokskampioen Anthony Joshua. Het hele spektakel, inclusief de reactie van Pauls moeder en dus de schoonmoeder van Jutta Leerdam, is ook olympisch hockeykampioenen Naomi van As en Ellen Hoog niet onopgemerkt gebleven.

Paul hield het in het veelbesproken gevecht tegen Joshua zestien minuten vol, voordat de oud-olympisch kampioen de 28-jarige Amerikaan knock out sloeg. Tijdens de fatale klap brak Paul zijn kaak.

'Ik ben geen gekke Henkie'

Hoog verafschuwde de verwondingen van Paul, zo verklaart ze in de wekelijkse podcast Sportnieuws.nl EN Door. "Ik dacht: Jezus. Die foto van die scheve kaak, waardoor hij een paar dagen door een rietje moest eten, was wel heftig."

Maar volgens de tophockeyster mag Paul niet klagen. "Hij moet er niet om malen, want ze hebben 150 miljoen Amerikaanse dollar mogen verdelen met z’n tweeën. Paul verdiende met zijn gevecht 78,5 miljoen euro. Hij stond daarvoor zestien minuten in de ring." Daarom pakte Hoog de rekenmachine er even bij. Hiermee kwam ze tot een bizarre ontdekking. "Dus ik heb het even uitgerekend. Paul heeft in dat kwartiertje iets meer dan 79.000 euro verdiend per seconde."

Door deze riante aantallen komt Van As met een pikante vraag aan het adres van haar metgezel. "De vraag is nu, zou jij dit doen?" Hoog reageert: "Voor 78,5 miljoen een gebroken kaak laten slaan? Ja natuurlijk, ik ben geen gekke Henkie."

Vooropgezet

Door al deze ongekende bedragen hebben Van As en Hoog dan ook geen twijfels dat het hele gevecht vooropgezet is. "Ze hebben afgesproken: We doen alsof het gelijk opgaat en op het einde sla jij mij knock-out", begint Hoog. "Ik vind het bizar. Iedereen weet dat het vooropgezet is en toch gaat iedereen kijken", vult Van As aan.

Door de wol geverfde moeder

Wie na het gevecht ook veel opzienbaarde, was de moeder van Paul, tevens de schoonmoeder van Leerdam. Pam Stepnick verklaarde dat door het titatnium in de kaak van haar zoon, hij nu letterlijk ijzersterk is. Van As kijkt niet raar op bij deze opmerking, ze heeft zelfs medelijden. "Deze moeder is inmiddels wel flink door de wol geverfd. Die is intussen knettergek. Jake en zijn broer hebben inmiddels al zoveel rare fratsen uitgehaald."

