Beaudine Leerdam (19), het zusje van topschaatsster Jutta Leerdam, leeft volop mee tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Ook profiteert Beaudine van de komst van Jutta's verloofde Jake Paul naar Nederland. Paul nam namelijk zijn geliefde hond Thor mee en ook Beaudine is dol op hem.

Jutta Leerdam is niet alleen stapelgek op haar boksende vriend Paul. Ook hond Thor krijgt altijd veel warmte en liefde van de topschaatsster, die bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf viel op de 1000 meter en tweede werd op de 500 meter.

"Dit is het meest hartverscheurende van een langeafstandsrelatie", schreef ze ooit bij een video van Thor die ze achter moest laten toen ze na een bezoek afscheid nam van Paul.

Thor

Paul was om Leerdam te steunen tijdens het OKT naar Friesland afgereisd. Bij alle optredens van Leerdam was hij te zien in Thialf, omringd door familieleden van Leerdam. Thor moest bij die gelegenheden achterblijven. Maar voor zulke situaties is er een liefdevolle oppas: Beaudine Leerdam. Op TikTok plaatst ze een video waarin is te zien dat ze ook een hondenliefhebber is.

Terwijl ze Thor knuffelt, rapt ze mee met de track American Boy van Estelle (met Kanye West). Het bijschrift van Beaudine past bij de stoere tekst van het nummer: "Het kan Thor allemaal geen ruk schelen."

Jarige Jutta Leerdam

Leerdam is dinsdag 30 december 2025 jarig: ze is nu 27 jaar. Haar verjaardag viert ze niet alleen, zo blijkt uit haar Instagram. Daar deelt ze enkele stories. Op eentje is te zien hoe Paul haar optilt, op de ander maakt ze een foto van zichzelf en haar hond in een grote spiegel. De plaatjes zijn rond middernacht geplaatst en dus een indicatie van hoe ze haar verjaardag lijkt te vieren.

