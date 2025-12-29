Het kalenderjaar zit er bijna op, maar de topschaatsers van Nederland moeten nog even vol aan de bak op het olympisch kwalificatie toernooi om zich te plaatsen voor de Spelen van Milaan. Dat leverde de eerste drie dagen al een hoop tranen op. Van opluchting, maar ook van verdriet. Eén incident bij een vrouwelijke schaatsster zorgde voor heel veel medeleven bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

In hun Sportnieuws.nl-podcast gaat het natuurlijk over het bloedstollende OKT, waar alle Nederlandse toppers zich moeten kwalificeren voor de Spelen van Milaan in februari. Flink wat schaatsers zijn al verzekerd van een olympisch ticket, maar voor sommigen viel hun sportieve droom keihard in duigen.

Drama op 500 meter

Dat gold bijvoorbeeld voor Marrit Fledderus van Team Reggeborgh. Zij kon het niet waarmaken op de 1000 meter en stelde daar teleur, maar haar 500 meter van zondag eindigde al helemaal in een ramp. Na een redelijke eerste omloop moest ze boven zichzelf uitstijgen voor een plek bij de eerst drie. Maar het ging helemaal mis.

Diskwalificatie

In de allerlaatste race werd ze gediskwalificeerd door twee valse starts. Fledderus zag daar droom in duigen vallen en verliet huilend de baan. "Dat vond ik wel het allerergste moment van het weekend...", stelt Hoog. Van As is het helemaal eens. "Dat was wel heel erg sneu."

Hoog zag hoe de spanning zich meester maakte van Fledderus. "Je zag haar al bij die start staan. Ze was al zo ontiegelijk nerveus. Ze zat tegen zichzelf te praten, keek alle kanten kom, kon niet stilstaan en was aan het bewegen. Je kon de spanning van haar gezicht af lezen. Bij de eerste keer beweegt ze en bij die tweede keer gebeurt eigenlijk precies hetzelfde."

Heel Thialf had in de gaten dat het foute boel was, net als Fledderus zelf. Hoog: "Net voordat ze weg mochten, zie je haar gewoon bewegen en ze grijpt meteen met haar handen naar de mond. En ze ziet haar olympisch droom in duigen vallen."

Negatieve rol van starter?

Van As vindt het niet helemaal terecht om alleen Fledderus als schuldige aan te wijzen, want zij vond dat de starter ook een rol had. "Die wachtte best wel lang. Dan denk ik: kan je je als starter dan misschien inleven in het feit dat die sporters onder zo'n grote druk staan en er zo'n spanning door die lijven giert? Dat je gewoon het ritme van het starten aanhoudt en gewoon niet zo lang die schaatsers stil laat staan. Dat lukt gewoon niet, daar kan je toch gewoon rekening mee houden denk ik dan?"

Tranen in de ogen

Daar sluit Hoog zich volledig bij aan. "Kan hij even bedenken dat het aan hem ligt en niet aan die schaatsers? Het was valse start na valse start." Wat de precieze oorzaak ook was, voor Fledderus eindigde het in een drama. "Ik vond het zo zielig, ik had echt de tranen in mijn ogen", aldus Hoog.

Op de 500 meter eindigden Femke Kok, Jutta Leerdam en Anna Boersma bij de eerste drie. Kok is al helemaal zeker van de Spelen, Leerdam in principe ook wel gezien haar positie op de matrix. Voor Boersma is het nog even afwachten, maar ook zij heeft nog een grote kans op deelname aan de Spelen van Milaan.

