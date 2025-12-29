In Friesland weten ze het zeker, sterrenkoppel Jutta Leerdam en Jake Paul zouden een miljoenenbod hebben gedaan op een riante villa in regio Heerenveen. Opmerkelijk, want de Amerikaanse verloofde van Leerdam kondigde eerder deze maand nog exotischere woonplannen aan.

De kans is groot dat Leerdam en Paul in het volgende jaar de eigenaar zijn van een luxe villa in Friesland, zo meldt vastgoedmedium Bekende Buren. Volgens hen giert het in de regio Heerenveen van de geruchten dat het spraakmakende stel een riant bod heeft gedaan op een lokale villa.

Miljoenenbod

De villa in kwestie is dus gelegen in het buitengebied van Heerenveen en beslaat 10.880 vierkante meter. De vraagprijs van het stulpje is volgens Funda 2,2 miljoen. Op de woningwebsite staat het pand momenteel 'onder bod', wat uiteraard de geruchtenmolen flink doet voeden.

Mochten de tortelduifjes echt een bod hebben gedaan, komen ze niets te kort. De villa telt namelijk vijf slaapkamers en twee badkamers. Daarnaast huisvest de villa een groot kantoor, meerdere hobbykamers en twee garages. Ten slotte is het pand energiezuinig met een warmtepomp en 45 zonnepanelen en is het geheel instapklaar.

Exotische woonplannen

De Friese geruchten staan lijnrecht tegenover de exotische woonplannen die Paul eerder uitsprak. Zo onthulde hij in de podcast Impaulsive zijn plannen met Leerdam na de aankomende Winterspelen in Milaan. "Dan ga ik haar naar Puerto Rico laten verhuizen." Op dat eiland bezit de 28-jarige Amerikaan, die momenteel in Nederland is vanwege het Leerdams races op het OKT, een riant landgoed.

De kans is dus ook groot dat het stel over meerdere woningen gaat bezitten. Leerdam traint namelijk gewoon in Thialf, gelegen in Heerenveen. Momenteel woont de topschaatsster ook al in de Friese stad.

Leerdam kwam op het OKT ten val op de 1000 meter, maar revancheerde zich op de 500 meter met een strakke tijd én tweede plaats. Daardoor is ze nagenoeg zeker van deelname aan de Spelen. Maandag rijdt ze ook voor het eerst sinds lange tijd de 1500 meter.

