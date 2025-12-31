Het olympisch kwalificatietoernooi zit er op. In de matrix bij de vrouwen lijken alle puzzelstukjes in elkaar gevallen te zijn. En dat betekent goed nieuws voor Jutta Leerdam, zo ziet ook Marianne Timmer.

In Thialf werden dinsdagavond de laatste afstanden gereden voor het OKT. Nadat Merel Conijn en Bente Kerhoff na de 5.000 meter de laatste twee plekjes op de beruchte matrix vervulden, lijkt de olympische selectie bij de vrouwen een ABC'tje, zo ziet ook schaatslegende Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

1.000 meter 'gewoon' voor Jutta

Op dit moment valt namelijk alleen Naomi Verkerk buiten de boot, de nummer drie van de 1.000 meter. En dat betekent goed nieuws voor topschaatsster Leerdam. Want op de stelling: Leerdam rijdt gewoon de 1.000 meter in Milaan, antwoordt Timmer volmondig: "Klopt! Jutta rijdt gewoon de 1.000 meter."

Volgens de drievoudig olympisch kampioene kan daar geen enkele twijfel meer over bestaan. "En dat hoort ze ook." Leerdam kwam tijdens haar 1.000 meter-race op het OKT nog ten val, maar lijkt in de huidige situatie zo goed als verzekert van een startplek op haar favoriete afstand, waarop ze tweemaal wereldkampioen werd. "Dit valt onder calamiteiten", aldus Timmer over de val van de 27-jarige topschaatsster.

In Milaan op de aankomende Olympische Spelen wordt Leerdam op de 1.000 meter vergezeld door Femke Kok en Suzanne Schulting, die ook nog een gooi gaat doen op plaatsing voor de Spelen bij het shorttrack. Ook komt Leerdam in actie op de 500 meter.

