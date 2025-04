Merkwaardige wending in gesprek tussen Jutta Leerdam en Jake Paul: 'Dan word ik homo!'

Topschaatsster Jutta Leerdam en influencer Jake Paul zijn niet voor niets verloofd met elkaar: het glamourkoppel is werkelijk smoorverliefd. Beiden laten geen kans voorbij gaan om hun liefde voor elkaar te verklaren. En de Amerikaanse bokser en ondermemer Paul gaat daarin heel ver.

In een fragment uit de realityserie Paul American, waarin de levens van Jake Paul en zijn familieleden worden gevolgd, zitten Leerdam en haar geliefde aan tafel met elkaar. Leerdam vraagt: "Schat, blijven we altijd bij elkaar?" Paul kent geen enkele twijfel: "Ja."

Daarna gooit hij er een schepje bovenop: "En ook in ons leven daarna. Mijn ziel speurt je gewoon op." Leerdam komt met een nieuw dilemma: "Maar wat als ik een lelijke gozer ben?" Ook daar heeft Paul wel een antwoord op: "Dan word ik homo." Waarop Leerdam haar lach niet kan inhouden en met een hand voor haar gezicht slaat.

Baby

In de docusoap, die niet al te gunstige recensies krijgt, botsen Leerdam en Paul ook regelmatig. Zo was er een discussie over het gedrag van Paul. Leerdam vindt dat hij zichzelf anders gedraagt als de camera's draaien - en die draaien bij de familie Paul zo ongeveer 24 uur per dag.

"Wees gewoon authentiek, als je nog weet hoe dat moet", bijt ze toe. Waarop Paul doet alsof hij over haar suggestie nadenkt, om daarna uit te schreeuwen: "Saaaai!"

Dansen

Uiteraard wordt er een hoop geknipt en geplakt uit het materiaal dat is opgenomen voor de serie, zodat niet altijd helder is of gesprekken ook echt zo hebben plaatsgevonden, zoals ze worden gepresenteerd. Op de socials geven Leerdam en Paul ook op dagelijkse basis updates over hun relatie. Ze hebben de grootste lol samen, onder meer op Pauls landgoed in Puerto Rico. Op een van de filmpjes dansen ze met elkaar in de badkamer.

De muziek die ze erbij gekozen heeft, spreekt voor zich. 'There's no place I'd rather be', valt er te horen. Oftewel, 'er is geen plek waar ik liever zou zijn'. De tekst is een passage uit het nummer Rather Be van de muziekgroep Clean Bandit.