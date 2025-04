Topschaatsster Jutta Leerdam fantaseert over nabije toekomst: 'Bijna tijd voor volle focus'

Jutta Leerdam zal vanaf binnenkort minder kunnen relaxen. De Nederlandse topschaatsster geniet van haar tijd in de zon met haar verloofde Jake Paul, maar daar lijkt een einde aan te komen. Ze krijgt direct de volle steun van haar volgers.

De 26-jarige schaatsster mist nog één belangrijke prijs in haar indrukwekkende medaillecollectie: een gouden plak op de Olympische Winterspelen. Dát doel komt langzamerhand steeds dichterbij, realiseert Leerdam zich in haar nieuwste video op TikTok.

Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) toont intieme beelden: 'Er gebeuren magische dingen' Jake Paul heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvol bokser. Daarvoor traint de verloofde van Jutta Leerdam natuurlijk kiezelhard om zijn conditie en kracht te verbeteren. Toch komen er volgens hem ook andere dingen bij kijken. Daarvoor ondergaat hij iedere keer een bijzonder ritueel.

Tijd voor focus

'Het is bijna tijd to lock in', schrijft de schaatsinfluencer bij beelden van haarzelf in een vliegtuig. Daarmee bedoelt ze dat het bijna tijd is om zich volledig te focussen op de Olympische Winterspelen. De afgelopen maanden verbleef Leerdam op het altijd zonnige Puerto Rico, waar haar verloofde Paul woont.

Leerdam ontvangt direct steun van haar volgers. 'Wie gaat de Olympische Winterspelen in februari kijken?', vraagt ze zich af. Kort na het plaatsen van de video reageren tientallen fans. 'Natuurlijk kijken we hier!', schrijft een van haar Nederlandse volgers.

Olympische Winterspelen

Het duurt nog even voordat het schaatsseizoen weer van start gaat. Het moet nog zomer worden natuurlijk. Toch zal Leerdam binnenkort al een switch maken van vakantievieren naar hard(er) trainen. Donderdag lag de Nederlandse topschaatsster nog op het strand met mede-influencer Abby Wetherington, die overigens ook de ex van verloofde Paul is.

De Olympische Winterspelen worden van 6 februari 2026 tot en met 22 februari in Milaan en Cortina d'Ampezzo gehouden. Meervoudig wereldkampioene Leerdam won nog nooit een gouden medaille op de Spelen. Bij de Spelen van Beijing in 2022 pakte Leerdam een zilveren plak op haar beste afstand, de 1000 meter.

Topschaatsster Jutta Leerdam duikt op met ex van Jake Paul en deelt bijzonder filmpje: 'Dat is een zwakte' Jutta Leerdam heeft in een opvallende TikTok uitgehaald naar 'jaloerse vriendinnen'. Bij de topschaatsster zelf is geen sprake van jaloezie, zo blijkt uit degene met wie ze de video opneemt. Dat is namelijk de ex van haar vriend Jake Paul.

Gevecht Jake Paul

Hoewel Leerdam de komende tijd druk zal zijn met haar eigen sportcarrière, zal ze in juni sowieso een gaatje vrij hebben in haar agenda voor haar verloofde. Paul stapt op 28 juni opnieuw de ring in. De Amerikaanse vechtersbaas neemt het op tegen de 39-jarige Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr., die in 2011 en 2012 de wereldtitel in het middengewicht bij boksbond WBC bezat.

Bij het vorige duel tegen bokslegende Mike Tyson stal Leerdam de show met haar aanwezigheid. In interviews gaf ze aan haar verloofde te blijven steunen bij bokswedstrijden.