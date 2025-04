Schoonzus Jutta Leerdam praat mond voorbij tijdens spannende fotoshoot: 'Je ziet al een buikje'

Nina Agdal, de schoonzus van Jutta Leerdam, kon haar enthousiasme niet voor zich houden. Tijdens een fotoshoot in bikini deelde ze groot nieuws met de crew, terwijl nog niemand dat mocht weten. "Ik ben er gewoon zo blij mee."

Agdal is model en de vriendin van Logan Paul. Dat is de broer van Jake Paul, waarmee Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam een relatie heeft. Ze nam de camera van Paul American, de realityshow van de familie, mee naar een spannende fotoshoot.

Sports Illustrated Swimsuit

De Deense deed een campagne voor Sports Illustrated Swimsuit in Belize. En niet zomaar een, het ging om de 60-jarige jubileumeditie van het blad. Agdal schitterde ook op de cover bij het 50-jarig jubilieum. "Ik heb mijn carrière en succes aan hen te danken", vertelt ze in de serie.

Zwanger

Maar op het moment van de fotoshoot was Agdal zwanger van haar eerste kind met Logan. Dat mocht eigenlijk nog niemand weten. "Je ziet al een klein buikje. Ik probeer mijn mond te houden, maar misschien verklap ik het", zegt de 33-jarige. "Ik ben er gewoon zo blij mee."

In de visagie gaat het al mis. Nadat Agdal een filmpje opneemt met het team dat haar opmaakt voor de shoot, roept ze hen naar haar toe. "Ik moet iets vertellen. Ik ben zwanger", fluistert ze. Inmiddels is de dochter van Agdal en Paul al geboren.

Ander lichaam

Ze ziet er ook anders uit dan normaal in bikini. "Als je lichaam verandert is dat heftig, zeker als vrouw", vertelt Agdal. Ze is daarom wat meer gespannen tijdens zo'n pikante fotoshoot. "Ik weet wat ik straks aan moet en die badkleding is mini. Mijn lichaam is anders, maar ik maak er iets van."

Ze hoopt dat ze de foto's later aan haar dochter kan laten zien. "Dan kan ik zeggen: 'Daar zat jij in.' Jij was de reden dat mijn borsten er geweldig uitzien."

Esmé Agdal Paul

Dochter Esmé werd in september 2024 geboren. Jake Paul en Jutta Leerdam zijn de trotse oom en tante van het meisje.