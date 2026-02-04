Renate Wennemars, de moeder van topschaatser Joep, heeft een boekje opengedaan over de ontwikkeling van haar zoon. Ze is ontzettend trots op hem, maar dat heeft niet zo zeer te maken met zijn prestaties op het ijs.

Renate was nooit een schaatsfan en keek ook niet naar de Olympische Spelen, onthult ze aan VROUW. Totdat ze haar man, schaatsicoon Erben Wennemars, ontmoette. "Daarvoor had ik geen idee van wat het echt betekent voor een topsporter om aan de Spelen mee te mogen doen."

Maar nu haar zoon aan de start verschijnt in Milaan is het een ander verhaal. "Nu ik dat hele traject vanaf het begin heb meegemaakt met Joep, ben ik me gaan realiseren dat het een hele prestatie is om dit als sporter dit te halen. Dus ja, het is echt bijzonder dat Joep meedoet."

Spanning voor OKT

Hij moest een lange weg afleggen naar de Winterspelen, met het cruciale OKT als hoogtepunt. "In al die jaren heeft zich een soort spanning opgebouwd, want dat is het moment waarop je moet presteren. Dus het OKT was voor ons misschien nog wel spannender dan de Spelen zelf", zegt Renate.

Zenuwachtig op tribune

Ze steunt haar zoon altijd, maar geeft hem geen advies voor zijn wedstrijden. "Alles wat te maken heeft met schaatsen, daar heb ik geen verstand van. Daar hou ik me ook buiten. En sterker nog, ik word ook meteen teruggefloten zodra ik me ergens mee probeer te bemoeien", vertelt ze. Dat wordt allemaal met Erben besproken. "Ik stuur Joep op de dag van een race altijd wel een bemoedigend berichtje, maar pas in het stadion word ik zenuwachtig."

Tijdens de Spelen zal ze ook niet samen met haar man op de tribune zitten bij de races van Joep. Erben zit namelijk als analist in een aparte ruimte.

Trots

De 23-jarige Wennemars komt in actie op de 500, 1000 en 1500 meter in Milaan. Hij hoopt daar zijn eerste olympische medaille te bemachtigen. "Ik ben sowieso heel trots op ’m, maar dat heeft niets te maken met wat hij bereikt als schaatser, maar op wie hij is", zegt zijn moeder. "Dat hij dicht bij zichzelf blijft, geen glamourboy, maar iemand met een droom en dat hij die heeft durven najagen."

