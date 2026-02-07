Francesca Lollobrigida (35) heeft voor heel wat vreugde en tranen gezorgd op de Olympische Winterspelen in Milaan. Op de 3000 meter in eigen land reed de Italiaanse in een waanzinnige rit naar goud. Dat deed wat met voormalig olympisch kampioenen Ireen Wüst en Irene Schouten. "Zij bewijst het tegendeel, fantastisch!"

Lollobrigida was niet de uitgesproken favoriet voor de 3 kilometer. Maar de zaterdag 35 jaar geworden Italiaanse hield huis en gaf iedereen het nakijken. Zilver was voor Ragne Wiklund uit Noorwegen, het brons ging naar de Canadese Valérie Maltais.

De Nederlandse delegatie kwam er niet aan te pas. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn eindigden buiten het podium. Toch waren Wüst en Schouten ondanks de teleurstelling geëmotioneerd.

Wüst en Schouten in tranen op Olympische Spelen

"Jullie hebben één ding gemeen met de winnares. Dat is dat jullie alledrie sinds de vorige Olympische Spelen moeder zijn geworden. Is dat ook de reden dat, toen ze haar kind in de armen vloog, de tranen bij jullie over de wangen rolden?", wilde presentator Henry Schut na afloop van de rit bij de analyse weten.

Schouten en Wüst keken elkaar lachend aan na het horen van die woorden. "Het is zó mooi hoe zij dit heeft gedaan. Echt een prachtig verhaal eigenlijk, in je thuisland", reageert Schouten. "Mooier kan niet", vindt Wüst. "Op je 35e verjaardag, en dan olympisch kampioen." Het is volgens Wüst goed dat er juist iemand wint, die terugkeert na een zwangerschap. "Zij bewijst het tegendeel, dat is fantastisch. Het kan nog, zullen we weer?", knipoogde ze naar Schouten.

Verrassende winnares

De overwinning van Lolo kwam redelijk uit de lucht vallen, gezien haar prestaties eerder dit jaar. "Ik had haar niet opgeschreven", aldus Schouten. Het was de race van haar leven, constateerden ze aan de desk. "Je zag hoe getergd ze was. Bij elke slag zag je: vandaag is mijn dag. Fantastisch om te zien", analyseerde Wüst. "We dachten een medaille voor Nederland, maar nee", constateerde Schouten.