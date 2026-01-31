Sander Eitrem schreef onlangs geschiedenis. De Noorse topschaatser slechtte voor het eerst de magische grens van 6 minuten op de 5000 meter. Bij de World Cup in Inzell ging hij rond in 5.58,52. Voor de buitenwacht komt de 23-jarige Eitrem over als een hele nuchtere jongen, maar van binnen...

Eitrem deed in Inzell wat onmogelijk werd geacht: de 5 kilometer afwerken in minder dan zes minuten. Zeker op een laaglandbaan in Duitsland werd dat niet verwacht. Toch deed de Noor het, terwijl hij even daarvoor nog gebutst was. "Hij is gevallen op het ijs tijdens een intensieve training en de kussens in de bocht zaten niet helemaal vast. Hij heeft zich daar behoorlijk bezeerd", zei zijn coach Bjarne Rykkje.

Oppassen voor Eitrem

De Noorse schaatslegende was aangeschoven in de NOS Schaatspodcast om over zijn pupillen te praten. Rykkje heeft Peder Kongshaug, Ragne Wiklund en dus Eitrem onder zijn hoede. Van verslaggever Sebastian Timmerman kreeg hij de vraag hoe Eitrem is als persoon. Na even denken antwoordt de in Nederland opgegroeide coach: "Hij ziet er heel rustig uit, maar er zit heel veel vuur in hem."

Rykkje omschrijft hem verder als 'concurrentiebeest'. "Hij heeft eigenlijk veel temperament", onthult hij. "Hij is heel rustig op de baan. Maar als iets hem niet zin - of er is echt iets slecht gegaan - dan moet je bij hem uit de buurt blijven", lacht Rykkje. "Hij is heel beheerst, in alles wat hij doet. Ook tijdens het schaatsen is hij dat. Dat kan hij goed controleren, maar op het moment dat het even niet meer hoeft - en er zit frustratie - dan komt het er uit. En dat moet ook", vindt de Noorse coach.

Gevaar voor Nederlandse topschaatsers

In 2025 leerde Eitrem wat winnen is. Hij werd Europees kampioen allround en op de WK afstanden kwam de wereldtitel op de 5000 meter. "Hij is van een opgroeiende topsporter naar een winnaar gegaan", aldus Rykkje. Eitrem is kanshebber voor eremetaal op de Spelen op de lange afstanden. Daar concurreert hij met Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker op de 5000 meter en Van de Bunt en Jorrit Bergsma op de 10.000 meter. Zij zijn dus gewaarschuwd voor Eitrems opvliegende temperament.

