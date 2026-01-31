Topschaatser Sander Eitrem (23) zorgde tijdens de laatste World Cup in Inzell voor een enorme verrassing door het wereldrecord op de 5000 meter te verbeteren en als eerste onder de zes minuten te duiken. Opmerkelijk genoeg deed de Noor dat kort nadat hij hard ten val was gekomen. Zelfs op de dag van zijn record had Eitrem nog last, zo onthulde bondscoach Bjarne Rykkje. "We zijn nog naar het ziekenhuis geweest."

Eitrem leverde een ongelooflijke prestatie tijdens in Inzell. De 23-jarige Noorse topschaatser verbrak niet alleen het wereldrecord op de vijf kilometer, ook schreef hij geschiedenis door voor het eerst onder de onmogelijk geachte barrière van zes minuten te finishen. Eitrem noteerde 5.58,52.

Timothy Loubineaud, een tot een paar maanden geleden redelijk onbekende schaatser, zag zijn record in rook op gaan. Afgelopen november vestigde de Fransman namelijk een wereldrecord op de vijf kilometer in Salt Lake City. Hij kwam toen tot 6.00,23.

Gevallen

Dat Eitrem een wereldrecord reed in Inzell, was ook om een andere reden bijzonder. De Noorse schaatser was namelijk vlak voor zijn wereldrecord hard ten val gekomen en had daar op de dag van zijn wereldrecord nog last van. Dat vertelde schaatsbondscoach van de Noorse ploeg en voormalig schaatser Rykkje in de NOS Schaatspodcast.

"Hij is gevallen op het ijs tijdens een intensieve training en de kussens in de bocht zaten niet helemaal vast. Hij is toen door de kussens over het asfalt heen gegleden en heeft zich daar behoorlijk bezeerd. We zijn voor controle nog naar het ziekenhuis geweest. Gelukkig was daar niet uit gebleken dat er echt iets fout zat. De dagen daarna is hij vrij goed hersteld, maar tot en met de racedag heeft hij daar toch wel een klein beetje last van gehad. Maar dus niet dusdanig dat het geen wereldrecord kon opleveren", lachte Rykkje.

