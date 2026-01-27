Sander Eitrem reed afgelopen weekend bij de World Cup in Inzell als eerste schaatser ooit de 5000 meter in minder dan zes minuten. De Noor maakte met zijn optreden vlak voor de Winterspelen grote indruk op ex-topschaatsster Marianne Timmer.

Timmer is het volledig eens met de stelling dat het wereldrecord van Eitrem 'ongekend' is: "Absoluut, wat een mooie rit." Wel plaatst drievoudig olympisch kampioene direct een kanttekening: "Het is eerlijk gezegd geweldig, maar deze rit wil je gewoon op de Spelen. Dit is typisch zo'n rit die heel leuk is bij een World Cup, maar dit wil je gewoon in Milaan."

'Aparte' techniek helpt Eitrem

De drievoudig olympisch kampioene genoot desondanks van de rit: "Dit is zo mooi. Een once in a lifetime, want je gaat niet zomaar een wereldrecord rijden. Dus geweldig gedaan en goed voor het vertrouwen. Wat een rit heeft die man gereden en onder die zes minuten. Nu moet hij het nog een keer doen. Het mooiste is om het daar te doen en nu heb je het eigenlijk al gedaan."

Eitrem reed de gehele rit met de armen op de rug, een verandering ten opzichte van vroeger toen de rijders in de bochten vaak met de armen zwaaiden. Daar moet Timmer nog altijd aan wennen: "Ik zie het veel, het ziet er wel apart uit. Ik moet er wel nog steeds aan wennen. Ook zelfs dat ze op de 1000 en 1500 meter met de handen op de rug rijden. Wat werkt dat werkt, dus het maakt niet uit of het er mooi uitziet of niet. Maar het waren mooie beelden van Eitrem, een prachtge rit. Fantastisch.

Nederlanders spelen bijrol

De Nederlandse mannen kwamen er het hele jaar al niet aan te pas op de lange afstanden en dat was dus ook in Inzell weer het geval. Waar Eitrem dus onder de zes minuten dook, waren Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker, de Nederlandse olympiërs op de 5000 meter, allemaal meer dan tien seconden langzamer.

Een olympische medaille lijkt dus niet voor de hand te liggen, maar volgens Timmer is de wedstrijd in Inzell daar geen goede graadmeter voor: "De Nederlanders hebben het OKT gehad en die hebben hier nu een trainingsblokje. Sommigen spraken daar ook over. Dan heb je inderdaad niet het maximale scherpte, terwijl die anderen tijdens het OKT trainingsblokken ingepland. Dus het zegt nog niet alles. Het is wel een groot gat, dat wel, maar hun traject is gewoon iets anders."

