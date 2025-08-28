De Nederlandse ex-topschaatsster Yvonne Nauta (34) moest helen van haar sport en vond zichzelf weer terug dankzij een speciale soort yoga. Nu ze ruim anderhalf jaar gestopt is met haar topsportcarrière, doet de voormalig Nederlands kampioene haar verhaal. “Ik wilde na het schaatsen niet zomaar iets doen om geld te verdienen."

In maart 2024 zette ze een punt achter haar schaatscarrière. Maar al tijdens haar jacht op medailles op de langebaan, had ze baat bij Yin yoga. Die hobby bouwde ze na haar schaatspensioen uit tot een dagelijks ritueel. Er moest sprake zijn van zingeving, anders houd ik het niet vol. Yin yoga gaf mij dat gevoel. Het werd niet alleen iets dat ik zelf ervoer, maar ook iets dat ik wilde doorgeven", zegt ze in gesprek met schaatsen.nl.

Spanning loslaten

Het verschil met 'gewone' yoga is dat beoefenaars van de Yin-variant minutenlang een bepaalde houding moeten vasthouden. "In de sport draaide het om grenzen verleggen, maar bij Yin gaat om accepteren. Ik leerde sneller herkennen wat mijn lichaam me wilde vertellen. Je lichaam krijgt letterlijk de tijd om spanning los te laten."

'Ik had het nooit gedacht'

Van gewoon beoefenaar werd ze docent. Dat combineert ze met haar werk als schaatscoach bij het Gewest Fryslân. Daarnaast gaat ze vanaf september weer studeren, om uiteindelijk kinderen te mogen en kunnen begeleiden in hun fysieke en mentale ontwikkeling. "Ik had nooit gedacht dat ik yogadocent zou worden. Juist omdat ik het zelf zo hard nodig had, is het nu zo waardevol om te delen.”

Bizarre blessure

Haar liefde van Yin-yoga ontstond al tijdens haar carrière als schaatsster. Ze had er vooral veel aan toen ze van een heftige en bizarre blessure moest terugkeren. In 2017 brak ze bij een fotoshoot voor haar nieuwe team LottoNL-Jumbo haar onderbeen op meerdere plekken, toen een sprong helemaal misging.

'Het was confronterend'

“Schaatsen heeft me gevormd, Yin yoga heeft me geheeld. Samen geven ze richting aan wie ik nu ben. Het was confronterend, maar ik merkte hoe hard ik het nodig had en wat het me bracht.” Voor haar blessure won ze één internationale medaille. Ze werd derde op de WK allround in Heerenveen in 2014. In 2017 werd ze nog eens tweede op de NK allround, nadat ze in 2014 al eens Nederlands kampioene was geworden.