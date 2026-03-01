Met een enorme glimlach genoot Suzanne Schulting van haar eerste titel ooit op de langebaan. De Nederlandse topschaatsster won met overmacht de NK sprint door alle vier de afstanden te winnen en ondertussen ook persoonlijke records te rijden. Ze was na afloop niet blijer te krijgen, gaf ze toe.

"Dit is echt geweldig, echt machtig mooi", was haar eerste reactie bij de NOS na afloop van de afsluitende 1000 meter. Ze won met een 1,14.10 en bekroonde daarmee haar NK én pakte ze een ticket voor de WK sprint van donderdag en vrijdag in Heerenveen. Daar komt ze in ieder geval Femke Kok tegen, die op de NK ontbrak. Jutta Leerdam doet helemaal niet meer mee dit seizoen en is dus geen concurrente geweest op de NK en de komende WK. Schulting weet dat ze wat hen betreft 'geluk' heeft gehad dat ze niet meededen.

'Ontzettend jammer'

"Ontzettend jammer dat Kok en Leerdam hier niet bij zijn", was de kersvers winnaar van Team Essent eerlijk. "Ik realiseer me wel dat het voor mij daardoor makkelijker is geweest om deze titel te winnen. Daarom keek ik ook vooral naar de tijden die ik reed en die zijn echt top en ben ik heel erg blij mee. Daar ben ik misschien nog wel het meeste trots op. Waar het vandaan komt? Op trainingen zit ik er echt goed op, maar in wedstrijden komt het er net niet uit. Nu heb ik twee hele goeie 1000 meters en een goeie 500 meter gereden. Mij kan je echt niet blijer maken."

WK sprint

Als haar gevraagd wordt naar haar kansen op de WK sprint van komende week in Thialf, glundert ze al bij de gedachten om in deze vorm het op te nemen tegen de internationale top. "Ik denk dat ik in de buurt kom volgende week. Natuurlijk heb ik nu last van m'n benen, maar dat moet goedkomen met drie dagen rust tot de start van de WK sprint. Maar het is nu hier gelukt, ook nog in een mooie tijd."

Of het tussendoor shorttracken haar beter heeft gemaakt, daar heeft ze geen idee van. "Maar misschien is het wel key geweest."