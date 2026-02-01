Bijna twee jaar na zijn vertrek bij schaatsteam Albert Heijn Zaanlander is Henk Hospes openhartig over zijn beslissing. De Fries verruilde de Nederlandse ploeg voor een mentorrol in Polen, omdat hij te weinig voldoening haalde uit zijn werk. "Ik kon het jasje van Zaanlander wel aanhouden, maar ik deed er niet toe", blikt hij terug.

Eind maart 2024 vertrok Hospes bij schaatsteam Albert Heijn Zaanlander. Hij was daar twee jaar assistent van Jillert Anema, maar haalde te weinig voldoening uit die rol. Niet lang daarna kwam er een nieuwe uitdaging buiten Nederland op zijn pad, als mentor van de Poolse schaatsbondscoach Roland Cieślak.

In de NOS Schaatspodcast vertelde Hospes over zijn functie. "Dat is heel allesomvattend en kan eigenlijk van alles zijn. De bedoeling in het begin was eigenlijk dat ik zou adviseren vanuit huis, gewoon allerlei macro, meso, micro, noem het maar op, planningen. Maar de technisch directeur zei dat hij mij eigenlijk ook wel bij een paar trainingskampen wilde hebben, om te kijken hoe ze schaatsen, technisch, en wat meer contact en betrokkenheid te krijgen."

'Dat was mijn gevoel'

"Eigenlijk is het nu een beetje, op het moment dat ik bij een World Cup ben, ben ik eigenlijk assistent", ging Hospes verder. De Fries lijkt zich binnen zijn huidige rol als mentor een stuk meer op zijn plek te voelen dan binnen zijn vorige functie als assistent van Anema bij AH Zaanlander.

"Ik had in die periode zoiets van: Ik kan het jasje van Zaanlander aanhouden, maar ik doe er niet toe. Althans dat was mijn gevoel", was Hospes openhartig. "Jillert zei van niet: je doet er wel toe. Dat snap ik ook wel dat hij dat vond. Er zijn weinig mensen die Jillert tegenspraak geven en dat was ik wel. Ik kan het prima met Jillert vinden, daar ligt het niet aan, maar je hebt zelf het gevoel van: ik kan meer, ik wil niet verpieteren."

