De Noorse schaatsploeg zal het tijdens de Olympische Winterspelen vanwege een treurige reden zonder Hallgeir Engebraten moeten stellen op de ploegenachtervolging. De Noorse topschaatser hielp zijn land in 2022 nog aan goud tijdens de Winterspelen in Peking, maar is door heftige astmaproblemen uit de roulatie geraakt.

Schaatsbondscoach van de Noorse ploeg en voormalig Nederlands langebaanschaatser Bjarne Rykkje was te gast in de NOS Schaatspodcast. De bondscoach, wiens carrière ooit begon bij IJsclub Haarlem, heeft een Noorse vader en een Nederlandse moeder. De eerste twee jaar van zijn leven bracht hij in Noorwegen door, waarna hij in 1980 met zijn familie naar Nederland verhuisde.

In de podcast vertelt Rykkje over zijn schaatsploeg in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Milaan. Didrik Eng Strand is de vervanger van Engebraten op de ploegenachtervolging. "Die is eigenlijk geruisloos verdwenen", merkt podcast-presentator Dean van 't Laar op. "Zo zonde."

Astmaproblemen

Rykkje gaf op zijn beurt aan het 'heel jammer' te vinden dat Engebraten uit de roulatie is geraakt. "Zijn astmaproblemen zijn dusdanig erger geworden dat hij het zelf ook niet meer zag zitten om daarvoor te vechten zegmaar", lichtte de bondscoach toe. "Maar dat betekent wel een hele grote aderlating op de ploegenachtervolging"

De ploegenachtervolging wordt door de Noorse ploeg verreden door Eng Strand, Peder Kongshaug en Sander Eitrem in Milaan. In 2024 vestigde de Noorse schaatsploeg een baanrecord in Thialf op de ploegenachtervolging (3.34,22). Tijdens de olympische Winterspelen in Peking in 2022 werd de Noorse ploeg, met onder anderen Engebraten, kampioen op de ploegenachtervolging.

