Met opzet onhandige bewegingen, vreemde technieken en houterige passen: de Noorse topschaatsers bereiden zich op geheel eigen wijze voor op de Olympische Winterspelen in Milaan. Op sociale media duiken opvallende video’s op van hun trainingen. Bondscoach Bjarne Rykkje kan de humor ervan inzien en legt uit waar het idee vandaan komt: "Er was ooit een meme…"

De Noorse schaatsers Peder Kongshaug en Sander Eitrem zijn niet alleen goed op het ijs, maar ook met sociale media. De twee delen regelmatig video's waarin een persiflage wordt gedaan van een schaatser.

Zo deelde Kongshaug onlangs een video waarin te zien is hoe hij bij de start staat te wiebelen en bijna omvalt. Als hij dan wiebelend vertrekt uit de starthouding gaat hij rechtop staan en rent hij met zwabberende armen over het ijs. De beelden zorgden voor veel plezier bij de Nederlandse rivalen van de Noor:

'Op zoek naar grappige dingen'

In de NOS Schaatspodcast werden de opvallende beelden besproken. Rykkje, voormalig langebaanschaatser en nu bondscoach van de Noren ziet de humor er wel van in.

"Die jongens zijn altijd op zoek naar grappige dingen", legt Rykkje uit. "Er is ooit zo'n meme geweest met Pogacar (Tadej, red.), die wielrenner die een beetje gek op de fiets zit af en toe, maar wel iedereen naar huis rijdt. Volgens mij hebben ze ook op de achtergrond een audio van Pogacar er op gezet. Dus het is een beetje die trend."

Sfeer

Rykkje beaamt dat het wat zegt over de sfeer binnen het team. "Ja, zeker. De sfeer is hartstikke goed. Het voorseizoen is ook eigenlijk hartstikke goed gegaan en we hebben tot nu toe weinig problemen, maar ja, het moet wel gebeuren over twee weken."

