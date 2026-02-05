Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Tijmen Snel moeten op de Olympische Winterspelen voor Nederlands succes zorgen op de 1000 meter en/of 1500 meter. Toch zal het viertal hopen dat ze niet als laatste in actie komen. Het gebeurt namelijk zelden dat de winnaar uit die rit komt.

Allereerst staat de 1000 meter op het programma in Milaan, die is op 11 februari. Acht dagen later is de schaatsmijl. De Boo en Nuis weten in ieder geval één ding zeker: op de 1000 meter kunnen ze niet tegen elkaar schaatsen.

Een dag voor de afstand rolt vaak de loting binnen. Het is voor de Nederlanders niet te hopen dat ze in de laatste rit aan de start moeten verschijnen. "Het gebeurt op de Olympische Spelen bíj́na nooit dat de winnaar in de laatste rit rijdt. Het is maar twee mensen gelukt: Kjeld Nuis (2018, red.) en Shani Davis in 2010", lepelt Sebastian Timmerman op uit zijn schaatsencyclopedie. "Op de 1500 meter kwam het zelfs nog nooit voor. Dus wegblijven uit de laatste rit", waarschuwt hij Nuis en De Boo in de NOS Schaatspodcast.

Minder luchtstroom

Normaal gesproken is het juist een voordeel om laat te starten. Dan is er namelijk een richttijd. Dat is op de Winterspelen natuurlijk ook het geval. Maar er is één wezenlijk verschil in vergelijking met World Cups, EK’s en WK’s.

"Je hebt een bepaalde luchtstroom tijdens de wedstrijd. En dit weet Jenning denk ik nog niet, maar er zit twee minuten tussen elke rit. Een soort pauze. Dat het eerlijker is", verklaart Nuis. Rijders gaan dus pas de baan op als het koppel voor ze over de streep is gekomen. "Er rijdt dan ook niemand meer in, dus in principe heb je in de laatste rit de minste luchtweerstand."

Programma Olympische Spelen

De Boo en Nuis komen allebei op twee afstanden in actie. Eerstgenoemde rijdt de 500 en 1000 meter. Zijn twaalf jaar oudere teamgenoot doet de 1000 en 1500 meter. Op die laatste afstand is Nuis regerend olympisch kampioen.

