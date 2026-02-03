Wie reikhalzend uitkijkt naar een onderling duel tussen Femke Kok en Jutta Leerdam op de Olympische Spelen, moet helaas teleurgesteld worden. Door een opvallende regel gaat dat namelijk niet gebeuren. Dit is waarom de twee topschaatssters niet direct tegen elkaar mogen schaatsen in Milaan.

Kok en Leerdam komen elkaar tweemaal tegen op de Winterspelen. Beiden rijden namens Nederland de 500 meter en 1000 meter. Kok schaatst in Milaan zelfs nog de 1500 meter. Het scheelde echter niet veel, of de beiden topschaatssters troffen elkaar slechts één keer. Leerdam kwam namelijk tijdens het OKT ten val op de 1000 meter; de afstand waarop ze tweemaal wereldkampioen werd. Gelukkig kreeg ze na een ijzersterke 500 meter alsnog een aanwijsplek voor haar meest geliefde afstand.

Waarom geen onderling duel?

Maar waarom kunnen Kok en Leerdam niet direct tegen elkaar schaatsen in Milaan? Het antwoord op die vraag is heel simpel. In de olympische regelementen staat dat twee rijders uit hetzelfde land niet tegen elkaar kunnen rijden in één rit. Tijdens WK's en World Cups kan dat wel, maar niet op de Spelen. We gaan dus in Italië ook geen onderlinge confrontaties zien tussen bijvoorbeeld Joy Beune en Marijke Groenewoud en tussen Kjeld Nuis en Joep Wennemars.

Al wel is duidelijk dat Kok en Leerdam pas in de laatste paar ritten van zowel de 500 meter, als de 1000 meter, aan de start verschijnen. De loting word namelijk gedaan doormiddel van verschillende groepen gebaseerd op de snelste seizoentijden en World Cup-stand. Kok eindigde in de World Cup-stand van de 500 meter en 1000 meter bovenaan. Leerdam werd tweede in de stand van de kilometer en reed in Calgary eerder dit seizoen de vierde snelste tijd van het seizoen op de 500 meter.

Wanneer in actie in Milaan?

De 1000 meter voor de vrouwen staat al vroeg gepland in het olympisch schema, namelijk op maandag 9 februari. Naast Kok en Leerdam rijdt ook Suzanne Schulting die afstand. Kok, Leerdam en Anna Boersma komen op zondag 15 februari in actie op de 500 meter. Weer een aantal dagen later, op vrijdag 20 februari, verschijnt Kok aan de start van de 1500 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.